Οκταήμερη κράτηση για δύο νεαρούς στη Λευκωσία για υπόθεση ληστείας, συνδέεται και 32χρονος

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας οδηγήθηκαν τη Δευτέρα δύο πρόσωπα ηλικίας 20 και 21 ετών, τα οποία είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας που διαπράχθηκε στις 9 Μαΐου 2026, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διατάγματα οκταήμερης κράτησης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις γύρω από την υπόθεση.

Για την ίδια υπόθεση τελεί ήδη υπό κράτηση και 32χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 13 Μαΐου 2026.

Στις 14 Μαΐου παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε, επίσης, διάταγμα οκταήμερης κράτησής του.

Παράλληλα, εναντίον του 32χρονου προέκυψε μαρτυρία και για ακόμη μία υπόθεση ληστείας, η οποία διαπράχθηκε στις 25 Ιουλίου 2025, στη Λευκωσία.

Ο 32χρονος επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και ανακρίθηκε γραπτώς, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.