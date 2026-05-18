Χέρι - χέρι Γαλλία και Τουρκία: Διαπραγματεύονται τη συμπαραγωγή συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας

Παρίσι και Άγκυρα διαπραγματεύονται τη συμπαραγωγή στην Τουρκία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς αναφέρει γαλλική ιστοσελίδα.

Η εξειδικευμένη στα αμυντικά ζητήματα γαλλική ιστοσελίδα INTELLIGENCE ONLINE αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα ότι το Παρίσι και η Άγκυρα βρίσκονται σε διαβουλεύσεις για τη συμπαραγωγή στην Τουρκία του γαλλοϊταλικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς SAMP/T Mamba.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και του Τούρκου ομολόγου του Ερντογάν, κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου).

Αναφέρεται επίσης ότι το Μέγαρο των Ηλυσίων ζήτησε από τις γαλλικές εταιρείες του προγράμματος, MBDA και Thales – οι οποίες συμμετέχουν στην κοινοπραξία Eurosam – να υποβάλουν όλα τα στοιχεία, τόσο τα σημεία εμπλοκής όσο και διευκόλυνσης, που θα μπορούσαν τελικώς να επιτρέψουν την επικύρωση μιας συμφωνιας για τη συμπαραγωγή του συστήματος στην Τουρκία.

Σημειώνεται τέλος ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία επιδιώκει να εξοπλιστεί εδώ και χρόνια με το σύστημα αυτό και ότι η επιδίωξη αυτή έχει γίνει επείγουσα λόγω του νέου περιφερειακού περιβάλλοντος, τόσο στα βόρεια με τη Ρωσία όσο και στα ανατολικά με το Ιράν.

πηγή: ΚΥΠΕ