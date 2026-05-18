«Ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο»: Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε την αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα

Πλοία του Global Sumud πλέουν προς τη Γάζα Screengrab/twitter

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν έναν ακόμη «στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα», μιλώντας για ένα «κακόβουλο» σχέδιο.

«Διεξάγετε αυτήν την επιχείρηση με αξιοσημείωτη επιτυχία... Συνεχίστε μέχρι τέλους», είπε ο Πρωθυπουργός στον διοικητή των ισραηλινών δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού, που είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση.

«Πιστεύω... ότι ματαιώνετε ένα κακόβουλο σχέδιο που έχει σχεδιαστεί για να σπάσει τον αποκλεισμό που έχουμε επιβάλει στους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα», πρόσθεσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για την Γάζα» που αποτελείται από μια πενηνταριά σκάφη τα οποία είχαν αποπλεύσει από την νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσαν μέσω του Χ οι οργανωτές.

Υπενθυμίζεται ότι σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

 

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

