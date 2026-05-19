Λάρνακα - Δασάκι: Αναβαθμίσεις 60 εκατ. ευρώ σε τρία προσφυγικά γήπεδα

Αναβαθμίζεται πλήρως το γήπεδο «Αμμόχωστος» στη Λάρνακα, η έδρα της Νέας Σαλαμίνας στην προσφυγιά. Στις 14 Μαΐου το Τμήμα Περιβάλλοντος γνωστοποίησε την περιβαλλοντική έγκριση για το έργο ανακαίνισης του σταδίου, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Πρόκειται για το δεύτερο έργο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης γηπέδων προσφυγικών σωματείων μετά το γήπεδο «Αντώνης Παπαδόπουλος» της Ανόρθωσης. Θα ακολουθήσει το γήπεδο του Εθνικού Άχνας στο Δασάκι, με το συνολικό κόστος για τα τρία γήπεδα να εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Όσον αφορά το «Αμμόχωστος», είναι γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του εδώ και χρόνια χρήζουν εκσυγχρονισμού. Τα έργα που θα γίνουν θα προνοούν, μεταξύ άλλων, κι επέκταση της χωρητικότητας του γηπέδου κατά 2041 θέσεις, δηλαδή από 4.050 που είναι σήμερα, στις 6.091 θέσεις για καθήμενους θεατές. Προβλέπονται, επίσης, 40 θέσεις για άτομα με αναπηρίες.

Η μεγαλύτερη αύξηση χωρητικότητας θα προέλθει από την κατασκευή καινούργιας κερκίδας 1.360 θεατών στη βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου, ενώ θα αυξηθούν οι θέσεις στις υφιστάμενες κερκίδες. Επίσης, θα κατασκευαστεί στέγαστρο και θα γίνει πλήρης ανακαίνιση των αποδυτηρίων, των ιατρείων και των χώρων των διαιτητών με βάση τις προδιαγραφές της ΟΥΕΦΑ.

Περαιτέρω, προβλέπεται η κατασκευή αιθουσών VIP και χώρων φιλοξενίας (hospitality areas). Όσον αφορά τις ανάγκες κάλυψης των αγώνων από τα ΜΜΕ, αναμένεται να δημιουργηθούν σύγχρονες εγκαταστάσεις. Προβλέπεται, ακόμα, να αντικατασταθεί ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου.

Τέλος, τα σχέδια ανακαίνισης περιλαμβάνουν αναβάθμιση των χώρων υγιεινής, κατάλληλες προσβάσεις για ΑμεΑ, αναδιοργάνωση των χώρων στάθμευσης με δημιουργία 106 χώρων εντός της ανάπτυξης (15 χώροι για ΑμεΑ) και 181 χώρων εκτός της ανάπτυξης, επί της οδού Πτολεμαΐδας. Οι εργασίες υπολογίζεται να διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια και θα εκτελεστούν σε τέσσερις φάσεις, αρχής γενομένης με την ανακαίνιση της βορειοανατολικής κερκίδας όπου θα κατασκευαστούν οι χώροι VIP και τα δημοσιογραφικά θεωρεία. Η διάρκεια των έργων αυτών θα είναι περίπου 15 μήνες.