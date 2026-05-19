Ανδρέας Μιλιδώνης: Ερωτήματα για το ταμείο επενδύσεων ΤΚΑ

Τη θέση ότι θα πρέπει να προχωρήσουν ταυτόχρονα η ανεξάρτητη εποπτεία συντάξεων μαζί με το ταμείο επενδύσεων ΤΚΑ, εκφράζει ο καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανδρέας Μιλιδώνης, υποβάλλοντας ερωτήματα εάν θα υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ του πολιτικού ελέγχου του ταμείου, της ανεξάρτητης εποπτείας και της διαχείρισης των επενδύσεων.

Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επεσήμανε ότι στην Κύπρο η εικόνα είναι διαφορετική από τον υπόλοιπο κόσμο.

«Τα πιο πολλά ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων που υπάρχουν έχουν τα χαρακτηριστικά της σημερινής δομής του ΤΚΑ, το λεγόμενο pay as you go, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλα κεφάλαια για να αποπληρώνονται οι βασικές κρατικές συντάξεις».

«Είμαστε στη μέση μιας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, της οποίας περιμένουμε τις εξαγγελίες να γίνονται πράξεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο 2 χώρες της ΕΕ (η μία είναι η Κύπρος) δεν έχουν ανεξάρτητη εποπτεία για τον δεύτερο πυλώνα που είναι τα ταμεία προνοίας και τρία που είναι η ιδιωτική ασφάλιση.

«Στην Κύπρο έχουμε κατακερματισμένη εποπτεία για τους δύο αυτούς πυλώνες κάτω από το υπουργείο εργασίας και υπουργείο οικονομικών με πολιτικό προϊστάμενο και πάμε τώρα να κάνουμε το βήμα να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο ταμείο και αρχίσαμε να συζητάμε για νούμερα».

«Πριν πάμε σε αυτήν την συζήτηση πρέπει πρώτα να σχεδιαστεί αυτό το ταμείο αλλά και οι άλλοι δύο πυλώνες του συνταξιοδοτικού συστήματοςμε σωστό σχεδιασμό», υπογράμμισε.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για οποιαδήποτε σχεδιασμό χωρίς ανεξάρτητη εποπτεία. Ποιος θα ελέγχει τα ταμεία προνοίας, ποιος θα ελέγχει τα ασφαλιστικά προϊόντα, ποιος θα ελέγχει τις επενδύσεις αυτού του ταμείου που πάει να δημιουργηθεί για το ΤΚΑ; Που είναι η θεσμική ανεξαρτησία;», διερωτήθηκε.

Εάν δούμε το νορβηγικό επενδυτικό ταμείο που χρησιμοποιείται ως καλό παράδειγμα διεθνούς πρακτικής, πρόσθεσε, διαχωρίζει αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τον πολιτικό έλεγχο, την εποπτεία, τη διαχείριση επενδύσεων.

Όπως επεσήμανε, αυτήν τη στιγμή στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Κύπρου υπάρχει απόλυτος πολιτικός έλεγχος και για τους τρεις πυλώνες.

«Ακόμα και να δημιουργήσουμε αυτό το ταμείο, θα πρέπει να υπάρχει διακριτή σχέση μεταξύ του ποιος καθορίζει μια πιθανή επενδυτική πολιτική, που θα επενδύονται αυτά τα λεφτά. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρήματα θα φύγουν από τη διακριτική ευχέρεια του κράτους για εσωτερικό δανεισμό», τόνισε.

Επίσης, ανέφερε, θα μειωθεί το ενδεχόμενο εσωτερικού δανεισμού από το ΤΚΑ, εκφράζοντας το ερώτημα εάν στην επόμενη εξωγενή κρίση που θα αντιμετωπίσει η Κύπρος, θα χρειαστεί να δανειστεί ακριβότερα με εξωτερικό δανεισμό.

Εξόφληση χρέους μέχρι το 2066 και €60 δισ. για επενδύσεις-

Σημειώνεται ότι ο στόχος που τίθεται από την κυβέρνηση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς το ΤΚΑ που ανέρχεται σε €12 δισ. μέχρι το 2066 και τα μελλοντικά πλεονάσματα που υπολογίζονται στα €800 εκατ. ετησίως θα κατατίθενται σε ειδικό ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.

Με βάση την αναλογιστική μελέτη, δήλωσε μετά την πρόσφατη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, Μαρίνος Μουσιούττας, υπάρχει έναν περιθώριο 40 ετών από το 2026 μέχρι το 2066 μέσα στο οποίο θα αποπληρωθεί πλήρως ο υφιστάμενος δανεισμός του ΤΚΑ.

«Τερματίζεται η διαχρονική πρακτική δανεισμού του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», επανέλαβε, σημειώνοντας ότι όλα τα μελλοντικά πλεονάσματα του Ταμείου θα μπαίνουν σε ταμείο για σκοπούς επενδύσεων.