Politico: Ναι, ο Τραμπ μπορεί πράγματι να επιτεθεί (και) στην Κούβα, εξαιτίας του Ιράν

Η κυβέρνηση Τραμπ ασχολείται με το ερώτημα εάν θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Κούβας. Πηγές που αναφέρει αρθρογράφος του Politico επισημαίνουν ότι είναι ολοένα και πιο πρόθυμη να κάνει ένα τέτοιο βήμα.

Αυτή είναι μια σημαντική κλιμάκωση σε σχέση με πριν από λίγους μήνες, όταν οι αξιωματούχοι επικεντρώνονταν κυρίως στη χρήση οικονομικής και διπλωματικής πίεσης για να πιέσουν το κομμουνιστικό καθεστώς στην Αβάνα.

Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις της κυβέρνησης για την Κούβα μου είπε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι βοηθοί του έχουν απογοητευτεί που η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων στο νησί, δεν έχει οδηγήσει τους ηγέτες της Κούβας να συμφωνήσουν σε σημαντικές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, παίρνουν τη στρατιωτική επιλογή πιο σοβαρά από πριν.

«Η διάθεση έχει σίγουρα αλλάξει», είπε στο Politico η πηγή η οποία ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία της. «Έτσι, τώρα η στρατιωτική δράση είναι στο τραπέζι με τρόπο που δεν ήταν πριν».

Την περασμένη εβδομάδα, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ προχωρούν στην απαγγελία κατηγοριών κατά του τέως προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, του 94χρονου αδελφού του εκλιπόντος δικτάτορα της Κούβας Φιντέλ Κάστρο. Αυτό έχει οδηγήσει σε κάποιες εικασίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια στρατιωτική επιχείρηση απομάκρυνσης εναντίον του Κάστρο, όπως έκαναν και εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Αλλά οι στρατιωτικοί εξετάζουν μια σειρά από επιλογές πέρα ​​από την αρπαγή ενός ή δύο ατόμων όπως έγινε με τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Η στρατιωτική δράση θα μπορούσε να κυμαίνεται από μια μεμονωμένη αεροπορική επιδρομή που αποσκοπεί στο να εκφοβίσει το καθεστώς για να κάνει παραχωρήσεις έως μια χερσαία εισβολή που αποσκοπεί στο να το ξεριζώσει.

Προετοιμάζεται η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM) έχει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει ξεκινήσει να καταρτίζει σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση - τόνισαν ο Αμερικανός αξιωματούχος και η πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες.

Το Πεντάγωνο έχει άφθονη ισχύ πυρός στην περιοχή, ενώ η Κούβα, ένα έθνος 10 εκατομμυρίων, βρίσκεται μόλις 90 μίλια (150 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Φλόριδας.

Ένα εξαιρετικά απίθανο σενάριο είναι η χρήση Κουβανών εξόριστων σε οποιαδήποτε αποστολή. «Έχουν αποφασίσει ότι οι εξόριστοι δεν έχουν κανένα ρόλο εδώ παρά μόνο ως .. μαζορέτες και αλογόμυγες. Αυτό δεν θα είναι ο Κόλπος των Χοίρων 2.0», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μου επανέλαβε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η Κούβα σύντομα θα «πέσει» και «θα είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να κάνει προετοιμασίες προκειμένου να δώσει στον αρχηγό τη μέγιστη δυνατή επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Κούβα έχει γίνει ολοένα και πιο σκληρή, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, και αυτό οφείλεται σε ειλικρινή αγανάκτηση με την κουβανική ηγεσία.

Οι Κουβανοί αξιωματούχοι δεν φαίνεται να κατανοούν πλήρως πόσο οικονομικά δυσλειτουργική έχει γίνει η χώρα τους, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Αντιδρούν στην πίεση των ΗΠΑ καταθέτοντας προτάσεις όπως η δυνατότητα εξωτερικών επενδύσεων σε ξενοδοχεία όταν τα πραγματικά τους προβλήματα είναι διαρθρωτικά, συμπεριλαμβανομένου του ερειπωμένου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Επίσης, δεν είναι πάντα σαφές ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος στην Αβάνα ή πόση εξουσία διατηρεί η οικογένεια Κάστρο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Το σύστημα είναι τόσο απολιθωμένο και βασίζεται στη συναίνεση. Ζουν σε μια άλλη πραγματικότητα και κυριολεκτικά δεν νοιάζονται καθόλου για τον κουβανικό λαό», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Κουβανοί αξιωματούχοι ζητούν από τη Ρωσία περισσότερη βοήθεια, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Η Μόσχα έχει ήδη στείλει ένα δεξαμενόπλοιο με καύσιμα, στο οποίο οι ΗΠΑ επέτρεψαν να φτάσει στο νησί στα τέλη Μαρτίου, προσφέροντας μια προσωρινή «ανάσα».

Αντιδρά ο Κουβανός πρόεδρος

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ έγραψε τη Δευτέρα στο X ότι η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Κούβας «θα προκαλούσε ένα λουτρό αίματος με ανυπολόγιστες συνέπειες».

Φάνηκε να αντιδρά σε μια σειρά πρόσφατων ενεργειών που έχουν κάνει την ανυπομονησία της κυβέρνησης Τραμπ ολοένα και πιο εμφανή.

Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο, παιδί Κουβανών μεταναστών, έχει πειστεί ολοένα και περισσότερο ότι το καθεστώς στην Αβάνα δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την Ουάσινγκτον. Ίσως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έχει υπερεκτιμήσει την ιδέα ότι η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ - ισχυρισμοί που υποστηρίζονται από αναρτήσεις της SOUTHCOM.

Αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνεται και από άλλους αξιωματούχους στην κυβέρνηση, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι δεσμοί της Αβάνας με τη Μόσχα και το Πεκίνο την καθιστούν ιδιαίτερο κίνδυνο και σημειώνουν ότι η Κούβα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ΗΠΑ με τα κράτη που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. (Πολλοί αναλυτές λένε ότι η έννοια μιας κουβανικής απειλής για τις ΗΠΑ είναι υπερβολική).

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της CIA που μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών «κατέστησε σαφές ότι η Κούβα δεν μπορεί πλέον να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τους αντιπάλους να προωθήσουν εχθρικές ατζέντες στο ημισφαίριό μας».

Όσοι πιστεύουν ότι οι δυσκολίες του Τραμπ στο Ιράν θα τον εμποδίσουν να πραγματοποιήσει μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κούβας, ίσως κάνουν μεγάλο λάθος. Τουναντίον, το χάος στο Ιράν θα μπορούσε να κάνει τον πρόεδρο ανυπόμονο να πετύχει μια ακόμη νίκη. Μπορεί να δει την Κούβα ως μια εύκολη νίκη.

Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί λανθασμένος υπολογισμός, προειδοποίησαν πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές των ΗΠΑ. «Υπάρχουν αληθινοί ''πιστοί'' (ιδεολόγοι) εκεί», προειδοποίησε πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολήθηκε με την Κούβα.

Φυσικά, μια επίθεση δεν θα ήταν απλή. Ποτέ δεν είναι. Αλλά αυτό σπάνια σταματά τον Τραμπ.

Πηγή: skai.gr