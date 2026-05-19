«Άνθρωποι απήχθησαν, μας παρακολουθούσαν drones» - Στην Πάφο πλοιάριο του στολίσκου για τη Γάζα (φώτος - βίντεο)

Στην Πάφο προσάραξε, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το Vivi Sabra, ένα από τα πλοιάρια του «στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα», έπειτα από σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες ή την κατάσταση των επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις κυπριακές αρχές.

Περιμένουν οδηγίες

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους από τη βάρκα Vivi Sabra, ο Ντανιέλ Γκαλίνα, αναφέρει πως «όταν φτάσαμε εδώ, το πρώτο πράγμα που μας ζητήθηκε ήταν να αφαιρέσουμε τις παλαιστινιακές σημαίες που ήταν προσαρτημένες στο σκάφος. Δεν είχαμε τα απαραίτητα μέσα ούτε την κατάλληλη υποδομή για να το κάνουμε, οπότε αυτοσχεδιάσαμε με σχοινιά και ένα από τα μέλη μας χρειάστηκε να ανέβει εκεί».

«Ανησυχούμε ότι, φτάνοντας σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, δεν θα μπορούμε ή δεν θα μας επιτρέπεται να επιδεικνύουμε παλαιστινιακές σημαίες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο πλοίο αναφέρει ότι επέβαιναν έξι άτομα: τρεις από την Ιταλία, ένας από την Ισπανία, ένας από το Μεξικό και ένας από το Μαρόκο.

«Αυτό το σκάφος, που ονομάζεται Vivi Sabra, αναχώρησε από το λιμάνι της Αουγκούστα στη Σικελία της Ιταλίας και κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα. Ο στόλος δέχθηκε επίθεση και αναχαιτιστήκαμε μία φορά — όχι συγκεκριμένα αυτό το σκάφος, αλλά καταφέραμε να ξεφύγουμε από μια επίθεση κοντά στις ακτές της Κρήτης, στα Ιεράπετρα. Συνεχίσαμε προς τη Μαρμαρίδα στην Τουρκία και από εκεί προχωρήσαμε μαζί με τον στόλο του Global Sumud Flotilla. Συνεχίσαμε σε διεθνή ύδατα και χθες, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όλα τα σκάφη μας δέχθηκαν επίθεση, ενώ άνθρωποι απήχθησαν», προσθέτει ο Ντανιέλ.

Όσο για το δικό τους σκάφος, αναφέρει ότι επειδή αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα και ένα άτομο χρειαζόταν ιατρική φροντίδα, κατάφερε να φτάσει στην Κύπρο, «παρότι μας ακολουθούσαν τέσσερα drones και ένα στρατιωτικό σκάφος. Καταφέραμε να οργανώσουμε την άφιξή μας σε αυτό το λιμάνι».

Τώρα, περιμένουν νέες οδηγίες από την οργάνωση του στολίσκου, ώστε να δουν και να αξιολογήσουμε αν αυτό το σκάφος είναι σε θέση να συνεχίσει. «Πριν από δύο ημέρες», λέει, «είχαμε ζημιές από σκουριά και τα πανιά καταστράφηκαν, οπότε πρέπει να τα επισκευάσουμε. Επίσης, οι μπαταρίες εξαντλήθηκαν».

Ερωτηθείς για το τι μεταφέρει το σκάφος, απαντά ότι υπάρχει μόνο ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα: τρόφιμα και προμήθειες για τους ανθρώπους που λιμοκτονούν εκεί.

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν προχθές ανοικτά της Κύπρου τον «στολίσκο Global Sumud για τη Γάζα», ο οποίος αποτελείται από περίπου 50 σκάφη που είχαν αποπλεύσει από τη νότια Τουρκία την περασμένη εβδομάδα, μεταφέροντας συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια προς την αποκλεισμένη Γάζα.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στον στολίσκο περιλαμβάνονται και ελληνικά σκάφη με Έλληνες πολίτες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κύπρου. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από το Ισραήλ προς τους συμμετέχοντες να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν άμεσα.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν ακόμη έναν «στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το ακριβές σημείο της επιχείρησης.

Οι κυπριακές αρχές να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους για στολίσκο ζητά ο Σύνδ. Δημοκρατικών Δικηγόρων

Ο Σύνδεσμος Δημοκρατικών Δικηγόρων Κύπρου καταδικάζει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 18 Μαΐου 2026 σε διεθνή ύδατα εντός της Κυπριακής Ζώνης Έρευνας και Διάσωσης (SAR), όπως αναφέρει, "όπου σκάφη του Global Sumud Flotilla και του Freedom Flotilla Coalition, τα οποία κατευθύνονταν ειρηνικά προς τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκαν και καταλήφθηκαν από ένοπλες δυνάμεις του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού".

Σε ανακοίνωση καλούν τις αρμόδιες κυπριακές αρχές "να ενεργήσουν άμεσα στο πλαίσιο των διεθνών και εθνικών τους υποχρεώσεων, να απαιτήσουν πλήρη ενημέρωση για την τύχη και την κατάσταση όλων των επιβαινόντων και να διασφαλίσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες και έγγραφα που τέθηκαν ενώπιόν του από την Ελληνική Ομάδα Νομικής Υποστήριξης του Global Sumud Flotilla, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονται και 19 Έλληνες πολίτες, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κράτησής τους, η κατάστασή τους και ο τόπος μεταφοράς τους.

"Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τα σκάφη εξέπεμψαν σήμα κινδύνου Mayday εντός της κυπριακής περιοχής έρευνας και διάσωσης, γεγονός που ενεργοποιεί σαφείς υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συμβάσεις έρευνας και διάσωσης", αναφέρεται.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι "η παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, η κατάληψη πολιτικών σκαφών σε διεθνή ύδατα και η σύλληψη επιβαινόντων που συμμετείχαν σε ανθρωπιστική αποστολή εγείρουν σοβαρά ζητήματα παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των αρχών της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, των διεθνών κανόνων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και θεμελιωδών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου".