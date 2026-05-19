Διοικητικό «λίφτινγκ» στην Εκκλησία - «Όλα βαίνουν καλώς», Τετάρτη οι ανακοινώσεις

Κατά την τριήμερη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου που άρχισε χθες και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη θα συζητηθεί ένα πακέτο θεμάτων, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται στις αλλαγές που προτείνονται ως προς την εκλογή επισκόπων και μητροπολιτών, μέσα από διαφοροποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας. 'Οπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.7 & 97.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χριστάκης Ευσταθίου, τόνισε ότι η τριήμερη διάρκεια της συνόδου δεν είναι τυχαία, καθώς στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο της επεξεργασίας και έγκρισης της νέας μορφής του καταστατικού χάρτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πλαίσιο που θα εγκριθεί θα αποτελέσει τη βάση όχι μόνο για την άμεση προκήρυξη εκλογών για την πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου, αλλά και για τις μελλοντικές εκλογές επισκόπων. «Θα πρέπει να εγκριθεί η νέα μορφή του καταστατικού χάρτη με βάση τον οποίο θα προκηρυχθούν άμεσα οι εκλογές για πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου, αλλά και γενικά από τώρα και στο εξής η εκλογή επισκόπων θα βασίζεται σε αυτό που θα περάσει από τη σύνοδο αυτό το τριήμερο», ανέφερε.

Πάντως, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές που μίλησαν σήμερα στο ΚΥΠΕ, «όλα βαίνουν καλώς» και είναι ομαλή η εξέλιξη των πραγμάτων, ενώ φαίνεται να υπάρχει και καλό κλίμα.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία έγκριση και εφαρμογή του υφιστάμενου Καταστατικού Χάρτη (Σεπτέμβριος 2010).

Εκτός ατζέντας ο Τυχικός

Σε ό,τι αφορά το θέμα του τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού, ο κ. Ευσταθίου είπε ότι δεν περιλαμβάνεται στην ατζέντα της συνόδου, σημειώνοντας ωστόσο ότι θεωρητικά οποιοδήποτε μέλος της συνόδου μπορεί να θέσει οποιοδήποτε ζήτημα προς συζήτηση. Εκτίμησε, πάντως, ότι λόγω της σοβαρότητας και της έκτασης του θέματος του καταστατικού χάρτη, ο διαθέσιμος χρόνος θα αναλωθεί σε αυτήν την πτυχή.

Όπως ανέφερε, πέραν του ζητήματος της εκλογής επισκόπων, υπάρχουν και άλλα θέματα προς εξέταση, διευκρινίζοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές δεν είναι σαρωτικές, αλλά αφορούν ρυθμίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου της Ιεράς Συνόδου, ιδιαίτερα όταν αυτή καλείται να εκδικάσει υποθέσεις ή να διαχειριστεί χρονοβόρες διαδικασίες που δημιουργούν λειτουργικά αδιέξοδα.

Εκσυγχρονίζεται η διοίκηση της Εκκλησίας

Κληθείς να σχολιάσει αν πρόκειται για εκσυγχρονισμό της Εκκλησίας της Κύπρου, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η ίδια η Εκκλησία δεν επιδέχεται εκσυγχρονισμού ως προς τη θεολογική της διάσταση, ωστόσο σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας γίνονται ρυθμίσεις που μπορούν να θεωρηθούν εκσυγχρονιστικές. Όπως είπε, περισσότερη εικόνα θα υπάρχει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου και την έκδοση σχετικού ανακοινωθέντος.

Μιλώντας, εξάλλου, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» του ραδιοφώνου του «Πολίτη» 107.7 & 97.6 για το θέμα της πλήρωσης του μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου εκτίμησε ότι αυτό έχει παραταθεί υπερβολικά και ότι θα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις.

Αντιδράσεις για «θαυματουργή» εικόνα

Ο κ. Κυριακού σχολίασε ακόμη και το ζήτημα που προέκυψε με τη μεταφορά εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Ξυλοτύμπου και τις αναφορές σε βίντεο περί θαυματουργής εικόνας. «Είναι αδιανόητο να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο. Θέλουν πελατεία και ρίχνουν όλο αυτό το ψέμα», είπε χαρακτηριστικά ο θεολόγος και πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με τον τοπικό επίσκοπο Κιτίου, ο οποίος δεν γνώριζε για το συγκεκριμένο βίντεο, και όταν το έμαθε ζήτησε να κατέβει. Ο κ. Κυριακού τάχθηκε υπέρ αυστηρότερου πλαισίου ως προς τη μεταφορά εικόνων ή λειψάνων, με σχετική έγκριση από την Ιερά Σύνοδο, εισήγηση την οποία όπως είπε ασπάζεται και ο μητροπολίτης Κιτίου.