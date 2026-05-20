Συνδρομή Πολιτικής Άμυνας για στέγαση ενοίκων επικίνδυνης οικοδομής στη Λάρνακα

Η Πολιτική Άμυνα θα συνδράμει στην προσπάθεια των Τοπικών Αρχών για εξεύρεση καταλυμάτων για την προσωρινή φιλοξενία των ενοίκων της πολυκατοικίας στη Λάρνακα, η οποία εκκενώνεται λόγω επικινδυνότητας, εφόσον δεν έχουν εξασφαλίσει εναλλακτική στέγαση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών.

«Έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι πρόκειται για τουριστική περίοδο, η συγκεκριμένη διευθέτηση θα ισχύσει για περίοδο μερικών εβδομάδων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα εν λόγω πρόσωπα να προβούν σε δικές τους διευθετήσεις για τη στέγασή τους, μέχρι να ολοκληρώσουν την επιδιόρθωση της πολυκατοικίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

