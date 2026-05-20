Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Κύπρος στη χρήση εφαρμογών e-business

Η Κύπρος καταγράφει ποσοστό 51,09% στη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (e-business) από επιχειρήσεις για το έτος 2025, έναντι μέσου όρου 53,47% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η Eurostat, το 2025 η υιοθέτηση εφαρμογών e-business στην ΕΕ διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, με σαφές χάσμα μεταξύ μικρών και μεγάλων εταιρειών. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP), διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) και ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας (BI).

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 41% των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ χρησιμοποιεί λογισμικό ERP, έναντι 89% των μεγάλων επιχειρήσεων, με τη διαφορά να φθάνει τις 48 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, για τα εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας (BI), η χρήση κυμαίνεται από 11% στις μικρές επιχειρήσεις έως 69% στις μεγάλες, διαφορά 58 μονάδων. Στο πεδίο των συστημάτων CRM, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 25% για τις μικρές επιχειρήσεις και 65% για τις μεγάλες, με απόκλιση 41 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε επίπεδο ΕΕ, λίγο περισσότερο από τις μισές επιχειρήσεις (53%) χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις παραπάνω εξειδικευμένες εφαρμογές e-business (ERP, CRM ή/και BI).

Μεταξύ των κρατών μελών, σύμφωνα με τη Eurostat, καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης εντοπίζονται στη Δανία και τη Φινλανδία, με 73% και στις δύο χώρες, στο Βέλγιο και την Ολλανδία με 70%, καθώς και στην Ισπανία με 66%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Βουλγαρία με 31%, στη Ρουμανία με 32% και στη Σλοβακία με 34%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

