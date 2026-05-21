Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΚ και Institute of Management Accountants (IMA)

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το Institute of Management Accountants (IMA), στο περιθώριο του 5ου Mediterranean Finance Summit, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, και ο κ. Alain Mulder Head of Europe του IMA. Η συμφωνία θέτει το πλαίσιο για στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, συνδιοργάνωσης συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, καθώς και προώθησης ερευνών και πρωτοβουλιών που αφορούν το μέλλον του επαγγέλματος.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διασύνδεση των μελών τους με τις διεθνείς εξελίξεις, να προωθήσουν τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ανθεκτικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, ανέφερε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το IMA αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και συνεργασίας του ΣΕΛΚ. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για ανταλλαγή γνώσης, επαγγελματική ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών μας, σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και του επαγγέλματος εξελίσσονται διαρκώς.»

Η υπογραφή του MoU επιβεβαιώνει τον στρατηγικό προσανατολισμό του ΣΕΛΚ προς τη διεθνή δικτύωση, την καινοτομία και τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου επαγγελματικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.