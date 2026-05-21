Coca-Cola HBC Κύπρου: Ανοίγουμε ορίζοντες μαζί, μέσα από τις ιστορίες δικών μας ανθρώπων

Η Coca‑Cola HBC Κύπρου εγκαινιάζει μια νέα ψηφιακή καμπάνια, υπό τον τίτλο «Ανοίγουμε ορίζοντες μαζί», με ανθρώπους των οποίων η αφοσίωση, το πάθος και οι μακροχρόνιες συνεργασίες φέρνουν τα προϊόντα της Coca-Cola σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται αυθεντικές ιστορίες από υπαλλήλους, πελάτες και συνεργάτες . Ανάμεσά τους και η Πετρούλα, χειρίστρια παραγωγής στο εργοστάσιο αναψυκτικών Λευκωσίας, με περισσότερα από 30 χρόνια πορείας, για την οποία κάθε προϊόν αποτελεί προσωπική υπόθεση ποιότητας και υπευθυνότητας και μια καθημερινή δέσμευση απέναντι στον τελικό καταναλωτή.

Είναι επίσης ο Ματθαίος, ιδιοκτήτης αλυσίδας convenience stores, που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και γνωρίζει κάθε πελάτη με το μικρό του όνομα.

Είναι ο Ζανέττος, ιδιοκτήτης εστιατορίου, ο οποίος μαζί με την οικογένειά του, εδώ και δεκαετίες υποδέχεται κάθε πελάτη , με το ίδιο μεράκι, την ίδια φιλοξενία και την ίδια προτεραιότητα στην ποιότητα της εμπειρίας.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δίνουν ζωή στις πιο αυθεντικές στιγμές που μοιραζόμαστε.

Οι ιστορίες τους αντικατοπτρίζουν τις σχέσεις που καθορίζουν την παρουσία της Coca-Cola στην Κύπρο.

Η ψηφιακή καμπάνια πλαισιώνεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Κοινωνικού και Οικονομικού Αποτυπώματος της Coca‑Cola HBC Κύπρου, τα οποία τεκμηριώνουν τη συνολική αξία που δημιουργείται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο ανθρώπων, πελατών και προμηθευτών της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη που διενήργησε η EY Cyprus Advisory Services Ltd με στοιχεία του 2024, η αλυσίδα αξίας της Coca‑Cola HBC Κύπρου συμβάλλει με €77,9 εκατ. στο ΑΕΠ της χώρας, υποστηρίζει 1.365 θέσεις εργασίας, συνεργάζεται με πάνω από 750 προμηθευτές, και εξυπηρετεί 5000 σημεία πώλησης παγκύπρια. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί αξία μέσω της τοπικής απασχόλησης, των συνεργασιών και της παρουσίας στην κοινότητα.

«Η ανάπτυξη αποκτά πραγματική ουσία όταν εδράζεται στους ανθρώπους μας, καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια και δημιουργεί αξία που παραμένει στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Στην Coca‑Cola HBC Κύπρου, η μακροχρόνια αφοσίωση των εργαζομένων μας και οι σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας αποτελούν θεμέλιο της πορείας μας όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, αναδεικνύουμε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που φροντίζουν ώστε μαζί να απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα. Έτσι, ανοίγουμε ορίζοντες μαζί — με αξία που μένει στον τόπο», σημειώνει ο Γιώργος Πριφτάκης, Sales Director της Coca-Cola HBC Κύπρου.

Η Coca‑Cola HBC Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε ένα παραγωγικό και εμπορικό μοντέλο που στηρίζεται στους ανθρώπους της, στις τοπικές συνεργασίες και στην καθημερινή παρουσία στην αγορά, ενισχύοντας ένα ανθεκτικό οικοσύστημα που δημιουργεί αξία σήμερα και προοπτική για το μέλλον.

Με την καμπάνια «Ανοίγουμε Ορίζοντες Μαζί», η Coca-Cola στην Κύπρο επιβεβαιώνει κάτι απλό και αληθινό: Δεν είναι απλώς μέρος της κυπριακής καθημερινότητας — είναι συνοδοιπόρος σε κάθε στιγμή που ζούμε μαζί.

