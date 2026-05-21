Αφθώδης: Πλάνο δράσης από τους αρμόδιους εάν εκτραχυνθεί η κατάσταση - «Θα εφαρμοστεί ο Νόμος», διαμηνύει η Αστυνομία

Αποφασισμένες να συνεχίσουν πιστά στη βάση της νομοθεσίας είναι οι αρμόδιες αρχές, στον απόηχο του μηνύματος που έστειλε η ομάδα κτηνοτρόφων «Η φωνή των κτηνοτρόφων», για παρεμπόδιση της οποιασδήποτε θανάτωσης και δειγματοληψίας, με αφορμή τον εντοπισμό του αφθώδους πυρετού στη Λεμεσο. Το σημερινό περιστατικό απόσπασης δειγμάτων από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που κλήθηκαν να μεταβούν σε φάρμα στην Πάχνα, διερευνά πλέον η Αστυνομία. Τόσο μετά από αυτό το περιστατικό όσο και μετά την επίθεση από διαμαρτυρόμενους σε συνεργείο του ΡΙΚ, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και η Αστυνομία έχουν καταστρώσει πλάνο δράσης και συγκεκριμένο σχέδιο που θα ακολουθηθεί, σε περίπτωση που εκτραχυνθεί η κατάσταση με τους διαμαρτυρόμενους κτηνοτρόφους.

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο και μετά τη σύσκεψη που είχε το πρωί ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού με αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας με αποτέλεσμα να σταλούν ερωτήματα των κτηνοτρόφων προς το Υπουργείο Γεωργίας για απαντήσεις, δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτράχυνσης και παρατηρείται συνεργασία με τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο την ίδια ώρα διαμήνυσε ότι «αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει πλάνο δράσης και σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστεί ο Νόμος».

Σε κάθε περίπτωση, καθοριστική για το κλίμα στο οποίο θα συνεχιστούν οι προσπάθειες διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα έχουν ξανά το Υπουργείο Γεωργίας, οι κτηνοτρόφοι και οι αγροτικές οργανώσεις τη Δευτέρα στο Υπουργείο Γεωργίας, μια συνάντηση η οποία ήταν ορισμένη από την προηγούμενη σύσκεψη. «Θέλουμε να λειτουργούμε μέσα από τον διάλογο και την επικοινωνία, για να προλαμβάνουμε και να επιλύουμε προβλήματα», ανέφερε στον «Π» αρμόδια πηγή από το Υπουργείο, ενόψει της συνεδρίασης.

Προχωρούν ως έχει με το πρωτόκολλο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν έναν πρωτόκολλο και μια νομοθεσία που πρέπει να εφαρμόσουν», δήλωσε η κτηνιατρική λειτουργός στο Υπουργείο Γεωργίας, Νάντια Καλλή, ερωτηθείσα για τη θέση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο αίτημα των κτηνοτρόφων για αναστολή των θανατώσεων μέχρι να εξεταστούν και τα νέα δείγματα.

«Και αυτό είναι στο πρόγραμμα, αυτό το πρωτόκολλο εφαρμόζεται, και η νομοθεσία. Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα και με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, προχωρούν ως έχει με το πρωτόκολλο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη ή κάποια διαφοροποίηση ή εξαίρεση από τα πρωτόκολλα, καθώς δεν προβλέπεται κιόλας, δεν είναι μονομερείς οι αποφάσεις που λαμβάνονται», εξήγησε.

Στο ερώτημα κατά πόσον θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία η θανάτωση των ζώων της μονάδας στην Πάχνα που εντοπίστηκε θετική, για την ώρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και παρακολουθούν τις εξελίξεις, πριν λάβουν οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση που θα επιχειρήσουν να μεταβούν στο σημείο, αυτό αναμένεται να γίνει με τη συνοδεία της Αστυνομίας για λόγους ασφαλείας.

Κίνδυνος για μεγαλύτερη καταστροφή στην κτηνοτροφία και την οικονομία

Σχολιάζοντας το πρωί το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Πάχνα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργεόυ Γεωργίας μίλησε για επιδείνωση και κάτι που καθιστά τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. «Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και ανησυχία για το πώς ο ιός πήγε σε μια μικρή μονάδα που είναι απομονωμένη. Ο ιός δεν διακινείται μόνος του. Κάποιοι τον έχουν μεταφέρει μέσα από τις δραστηριότητες, από τις ενέργειες τους. Ενδεχομένως από απροσεξία, από αμέλεια. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε τη διασπορά του ιού είναι η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπονται και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι σε όλες τις άλλες χώρες που εντοπίστηκε ο ιός, εφαρμόσθηκαν τα μέτρα αυτά και αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς η κρίση. Κληθείς να σχολιάσει τις αποφάσεις της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» για παρεμπόδιση των θανατώσεων στην Πάχνα, δήλωσε ότι πρόκειται για ενέργειες οι οποίες επιδεινώνουν το πρόβλημα και ενδεχομένως να δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος διασποράς του ιού.

«Αν συνεχίσουμε με αυτές τις δραστηριότητες, δυστυχώς το πρόβλημα θα επεκταθεί με μεγαλύτερη καταστροφή και στην κτηνοτροφία του τόπου μας, αλλά και στην οικονομία του τόπου μας. Με τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται να προκύψουν σε όλους τους τομείς», είπε.