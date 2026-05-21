Η επένδυση-μαμούθ στο «φιλέτο» της Μονής Κύκκου αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη στο κέντρο της Λευκωσίας

Η μεγάλη επένδυση των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο φιλέτο της Μονής Κύκκου στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα έναντι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Έγκωμη, οδηγεί σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής με στόχο να περιοριστεί η περαιτέρω επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα οξύ τις πρωινές ώρες.

Το εν λόγω φιλέτο γης (αρ. 879), το οποίο θεωρείται ένα από τα ακριβότερα στη χώρα, εφάπτεται βόρεια με τη λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή, ανατολικά με τη λεωφόρο Αγίου Προκοπίου, νότια με τη λεωφόρο Μακεδονίας και δυτικά με τις οδούς Νίκου Κρανιδιώτη και Αβρααμίδη. Η υπό ανάπτυξη έκταση ανέρχεται στα 331.450 τ.μ. και προβλέπεται να διαχωριστεί σε οκτώ μεγάλα τεμάχια για οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις, με σκοπό την ανέγερση, μεταξύ άλλων, εμπορικού κέντρου στο οποίο θα στεγάζεται η νέα υπεραγορά Άλφα Μέγα, ξενοδοχείου πολυτελείας, ιδιωτικού νοσοκομείου και φοιτητικών εστιών. Παράλληλα, σε ένα από τα οικόπεδα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση πολυτελών διαμερισμάτων. Το υφιστάμενο Κέντρο Υγείας Έγκωμης, το οποίο βρίσκεται στον χώρο της ανάπτυξης, θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ημερομηνίας 18/5/2026, σχετικά με τους σχεδιασμούς του υπουργείου για την απάμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή, ενημέρωσε τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Με βάση την εκτενή αξιολόγηση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων αλλά και τις αποφάσεις των Τεχνικών Επιτροπών, έχουν καθοριστεί τα σημεία πρόσβασης της ανάπτυξης επί των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, Αρχαγγέλου, Μακεδονίας και Νίκου Κρανιδιώτη και μεταξύ άλλων έχουν τεθεί όροι για εφαρμογή ρυθμίσεων, δράσεων καθώς και των ακόλουθων μέτρων / έργων:

*Να υλοποιηθεί η διεύρυνση/ βελτίωση της οδού Νίκου Κρανιδιώτη σε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, τμήματος της Λεωφόρου Μακεδονίας, η δημιουργία υπηρεσιακού δρόμου και η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στο σημείο της συμβολής Κρανιδιώτη / Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό της περιοχής.

*Να γίνει η απαραίτητη διαμόρφωση πεζοδρόμων /ποδηλατοδρόμων και υποδομής για λεωφορεία εντός του δικτύου της ανάπτυξης.

2. Να γίνουν αναβαθμίσεις στις πιο κάτω συμβολές:

* Συμβολή Γ. Διγενή/ Κρανιδιώτη: δημιουργία επιπρόσθετης αριστερόστροφης λωρίδας στον ανατολικό και νότιο κλάδο της συμβολής.

*Κυκλικός κόμβος Αρχαγγέλου / Μακεδονίας: δημιουργία επιπρόσθετης αποκλειστικής αριστερόστροφης λωρίδας (left turn slip lane) στον δυτικό κλάδο της συμβολής.

*Κυκλικός κόμβος Ν. Κρανιδιώτη/ Μακεδονίας/ Αρχαγγέλου (υπό σχεδιασμό): δημιουργία επιπρόσθετης αποκλειστικής αριστερόστροφης λωρίδας (left turn slip lane) στον βόρειο κλάδο της συμβολής.

3. Να δοθεί έμφαση στη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των βιώσιμων μέσων μεταφοράς μέσα από την προώθηση και υλοποίηση μιας σειράς συγκεκριμένων μέτρων.

4. Πέραν των πιο πάνω και ανεξάρτητα της ανάπτυξης αυτής, γίνεται προσπάθεια από τα αρμόδια Τμήματα (Τμήμα Δημοσίων Έργων και Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) για προώθηση υλοποίησης του Πολεοδομικού Έργου της λεωφόρου Μακεδονίας, από τη συμβολή της με την Λεωφόρο Νίκου Κρανιδιώτη μέχρι την Λεωφόρο Παπακυριακού, και του Πολεοδομικού Έργου της λεωφόρου Αλεξανδρουπόλεως στο Στρόβολο, η οποία συνδέει την λεωφόρο Αρχαγγέλου με την λεωφόρο Στροβόλου.