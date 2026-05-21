Ο Invest Cyprus ενισχύει τους επιχειρηματικούς και επενδυτικούς δεσμούς με την Ινδία

Στις 21 Μαΐου 2026, ο Invest Cyprus διοργάνωσε με επιτυχία κλειστό Investors’ Roundtable στη Μουμπάι, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, στην Ινδία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Κύπρου για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων με μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη ινδικών επιχειρήσεων, θεσμικούς επενδυτές και ανώτερους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο τη συζήτηση ευκαιριών για επενδύσεις, καινοτομία και στρατηγικές συνεργασίες. Η πρωτοβουλία αντανακλά τις διαρκείς προσπάθειες του Invest Cyprus για εμβάθυνση της συνεργασίας με την ινδική αγορά μέσω στοχευμένων δράσεων επιχειρηματικής δικτύωσης και διεθνών συνεργασιών υψηλού επιπέδου.

Η εκδήλωση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Invest Cyprus για την προώθηση της Κύπρου ως ενός ανταγωνιστικού, αξιόπιστου και διεθνώς διασυνδεδεμένου επενδυτικού προορισμού, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Οι συζητήσεις ανέδειξαν τη θέση της Κύπρου ως ελκυστικής ευρωπαϊκής πύλης εισόδου για τις ινδικές επιχειρήσεις, προσφέροντας ένα σταθερό και αξιόπιστο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της ναυτιλίας, της ενέργειας και των επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και στη στρατηγική ευθυγράμμιση της χώρας με περιφερειακές πρωτοβουλίες διασυνδεσιμότητας όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC).

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες επενδυτές και συντόνισε τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου, υπογραμμίζοντας την επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ινδίας. Τόνισε επίσης ότι η Κύπρος προσφέρει στις ινδικές επιχειρήσεις μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή πλατφόρμα για επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, παρέχοντας σταθερότητα, προβλεψιμότητα, εμπιστοσύνη και πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

Από την πλευρά τους, σημαντικοί υποψήφιοι Ινδοί επενδυτές που συμμετείχαν στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να εξετάσουν επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο, ενώ υφιστάμενοι επενδυτές από την Ινδία αναφέρθηκαν θετικά στα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού, βάσει της εμπειρίας τους διαχρονικά.

Πριν από τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ο Invest Cyprus συμμετείχε στο Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου–Ινδίας που διοργάνωσε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ενώ ακολούθησαν στοχευμένες συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές. Η αντιπροσωπεία συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση εγκαινίων των γραφείων της Eurobank στη Μουμπάι, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Κύπρου στην ινδική αγορά και αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας Ινδίας–Ελλάδας–Κύπρου.

Η αντιπροσωπεία του Invest Cyprus αποτελούνταν από τον Πρόεδρο κ. Ευγένιο Ευγενίου, τον CEO κ. Μάριο Ταννούση και τον Investment Officer κ. Αριστοτέλη Αριστοτέλους.