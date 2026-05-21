Πέφτουν ξανά βαριές κουβέντες: Χαρτοπόλεμος ΑΛΜΑ - ΔΗΚΟ για «λασπολογία» και «ψευδολογίες»

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος επιστολών μεταξύ ΑΛΜΑ και ΔΗΚΟ που κυριαρχεί λίγες ημέρες πριν από την κάλπη, με τους πρώτους να εξαπολύουν εκ νέου επίθεση κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου κάνοντας λόγο για ψευδολογίες κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα απάντησε στο ΑΛΜΑ με δηλώσεις του ίδιου του κόμματος.

«Ο Νικόλας προετοιμάζει τη σύμπτυξη μετώπου με το ΕΛΑΜ»

«Από τη Στράκκα δεν είναι ορατή η αγωνία της κοινωνίας», τιτλοφορείται η ανακοίνωση του ΑΛΜΑ, στην οποία αναφέρεται ότι «ο Νικόλας Παπαδόπουλος συνέχισε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, χωρίς αντίλογο, την ασύστολη ψευδολογία κατά του επικεφαλής του Κινήματος Άλμα Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Επάξια ανταγωνίζεται, πλέον, με τον Νίκο Αναστασιάδη στην αήθη κριτική». Γεγονός που όπως αναφέρει το ΑΛΜΑ «δεν τους εκπλήσσει».

«Ο χρόνιος καιροσκοπισμός δεν του επιτρέπει να δει τις αντιφάσεις του. Το πάθος του κατά του Άλματος, που απειλεί τη μέχρι τώρα ρυθμιστική θέση του κόμματός του, θολώνει την κρίση του. Όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, τόσο μεγαλώνει ο πανικός όσων έμαθαν να πολιτεύονται μέσα από συναλλαγές. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μπορεί να συνεχίσει στο δρόμο του. Τον αφήνουμε στην κρίση των πολιτών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ακολούθως παρατίθεται μια λίστα που σύμφωνα με το κίνημα «θυμούνται οι πολίτες» και αφορούν:

«-τι έλεγε ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ακόμη και μετά την απόλυση του, όταν αναθεμάτιζε την απόφαση απόλυσης.

-ποιος έχει ταυτιστεί με τις τράπεζες και τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

-ποιου η αδελφή μετέχει σε εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που ξεσπιτώνει κόσμο.

-ποιο δικηγορικό γραφείο έλαβε τη μερίδα του λέοντος από το Συνεργατισμό πριν τον παραδώσουν ως λεία σε ιδιωτική τράπεζα, μεταφέροντας χωρίς καμία διαδικασία μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους €7δις στην Altamira.

-ποιοι μιλούν σήμερα για ευημερία, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες παλεύουν με την ακρίβεια, τα δάνεια, τα ενοίκια και την ανασφάλεια».

Συνεχίζοντας, το ΑΛΜΑ αναφέρει ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν ανησυχεί για την κοινωνία αλλά για το πολιτικό του μέλλον «και γι’ αυτό προετοιμάζει τη σύμπτυξη μετώπου με τον ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τους λοιπούς επίγονους του Νίκου Αναστασιάδη. Ισχύς εν τη ενώσει: μόνο έτσι θεωρεί ότι θα επιβιώσει η συμμαχία της πολιτικής φαυλότητας».

«Εμείς, πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα», λέει το ΑΛΜΑ, «δεν έχουμε πολιτικές καριέρες να προστατεύσουμε - ανησυχούμε για τη χώρα. Θλιβόμαστε για τον βούρκο στον οποίο την έριξαν. Συμπάσχουμε με τους πολίτες που δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Αγωνιούμε για τους νέους που δεν μπορούν να στεγαστούν, που αισθάνονται ότι τα προσόντα τους είναι λιγότερης αξίας από το κομματικό “μέσον”».

Ακολούθως υπογραμμίζει ότι οι πολίτες άκουσαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο να τους λέει, περίπου, ότι όλα πάνε εξαιρετικά επειδή δεν υπάρχουν πια κοινωνικά παντοπωλεία. «Κατανοητό», σημειώνει, «ίσως από την Στράκκα να φαίνονται όλα εξαιρετικά!».

Καταληκτικά αναφέρει ότι την Κυριακή «οι πολίτες ψηφίζουν αξιοπρέπεια. Ψηφίζουν λογοδοσία. Ψηφίζουν Άλμα».

Λασπολογία και συκοφαντία λέει το ΔΗΚΟ

Σε έντονους τόνους ήρθε και η απάντηση του ΔΗΚΟ, το οποίο επαναλαμβάνει το αφήγημα περί δύο ποινικών ερευνών που καταγγέλλει ότι είναι αντιμέτωπος ο κ. Μιχαηλίδης. «Το ΑΛΜΑ μη έχοντας τι να πει καταφεύγει στη λασπολογία και τη συκοφαντία σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού», αναγράφεται στην γραπτή ανακοίνωση του κόμματος.

«Στο ΑΛΜΑ όμως απαντά το ίδιο το ΑΛΜΑ: Όταν έδιωξαν τον Δημήτρη Παπαδάκη από το Κόμμα τους, τότε έλεγαν ότι: “Ο καταγγελλόμενος όταν διερευνάται αποσύρεται και όταν καθαρίσει το όνομα του επανέρχεται”. Ο κ Μιχαηλίδης έχει δύο ποινικές έρευνας υπό εξέλιξη που τον αφορούν. Δεν έχει ακόμη καθαρίσει το όνομα του», προσθέτει το ΔΗΚΟ.

Αναφορικά με τη μια φερόμενη έρευνα, το ΔΗΚΟ αναφέρει ότι αφορά το Πεντάκωμο, «ένα σκάνδαλο που έχει κοστίσει πάνω από €40 εκ στους Κύπριους φορολογούμενους, λόγω των προσωπικών λαθών και εμμονών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη», αναγράφεται χαρακτηριστικά και προστίθεται ότι αφορά «ενα σκάνδαλο για το οποίο ο κ Μιχαηλίδης ουδέποτε έχει απολογηθεί και για το οποίο ουδέποτε έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Ακόμη περιμένουμε ν’ ακούσουμε τον αντίλογο του κ Μιχαηλίδη».

Επιπλέον αναφέρεται ότι ακόμα περιμένουν να τον ακούσουν να τους πει «κατά πόσον είναι διατεθειμένος να κάνει την αυτοκριτική του, να αναλάβει τις ευθύνες του και να απολογηθεί στον κυπριακό λαό. Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν ποιοι συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο και ποιοι επιλέγουν τον λαϊκισμό».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Γιατί η χώρα χρειάζεται πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικό θόρυβο».