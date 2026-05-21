Άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 285,99 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €280.275,17.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,27 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο κατά 0,03%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,32%, ενώ οι δείκτες της Κύριας Αγοράς κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 0,50% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,18%. Χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €209.600 (τιμή κλεισίματος €9,40 – άνοδος 0,37%), της Demetra Holdings με €29.137 (τιμή κλεισίματος €1,51 –πτώση 0,33%), της Logicom με €15.080 (τιμή κλεισίματος €3,02 - χωρίς μεταβολή), των Κυπριακών Τσιμεντοποιίων με €8.999 (τιμή κλεισίματος €1,25 - άνοδος 2,87%), και της Louis Plc με €4.775 (τιμή κλεισίματος €0,104 – πτώση 1,89%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 122.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 2ης Έκδοσης, Σειράς 2026 (27/02/2026 -29/05/2026), με κωδικό ΓΔ13Β26/ TB13B26 από τις 26 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 28 Μαΐου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 29 Μαΐου 2026 και ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ