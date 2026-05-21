Άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 285,99 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,43%

Άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Πέμπτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 285,99 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 0,43%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €280.275,17.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 172,27 μονάδες, καταγράφοντας οριακή άνοδο κατά 0,03%.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση σημείωσαν οι Επενδυτικές Εταιρείες κατά 0,32%, ενώ οι δείκτες της Κύριας Αγοράς κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 0,50% και της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,18%. Χωρίς μεταβολή παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €209.600 (τιμή κλεισίματος €9,40 – άνοδος 0,37%), της Demetra Holdings με €29.137 (τιμή κλεισίματος €1,51 –πτώση 0,33%), της Logicom με €15.080 (τιμή κλεισίματος €3,02 - χωρίς μεταβολή), των Κυπριακών Τσιμεντοποιίων με €8.999 (τιμή κλεισίματος €1,25 - άνοδος 2,87%), και της Louis Plc με €4.775 (τιμή κλεισίματος €0,104 – πτώση 1,89%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 3 καθοδικά και 6 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 122.

Εν τω μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 2ης Έκδοσης, Σειράς 2026 (27/02/2026 -29/05/2026), με κωδικό ΓΔ13Β26/ TB13B26 από τις 26 Μαΐου 2026 μέχρι και τις 28 Μαΐου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Σημειώνεται ότι η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 29 Μαΐου 2026 και ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

