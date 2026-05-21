ΔΗΣΥ: Αύξηση της προσφοράς κατοικιών για αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ΔΗΣΥ - 3 μέρες έως την κάλπη - Στεγαστική κρίση και προσιτή στέγαση

Στο επίκεντρο η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η ενεργοποίηση αδρανών ακινήτων

Προτάσεις για αναβάθμιση του ΚΟΑΓ και ταχύτερες αδειοδοτήσεις

Στη στεγαστική κρίση και στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερων προσιτών κατοικιών επικεντρώνει τη νέα θεματική της καμπάνιας αντίστροφης μέτρησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιχειρώντας να αναδείξει τη στέγαση ως μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της επόμενης περιόδου.

Κεντρικός άξονας της σημερινής παρέμβασης αποτελεί η θέση ότι η στεγαστική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από αποσπασματικές πολιτικές και επιδοματικές προσεγγίσεις, αλλά απαιτεί αύξηση της προσφοράς κατοικιών, διαρθρωτικές αλλαγές και καλύτερο προγραμματισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι η στέγαση αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη και προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για νέους, νεαρά ζευγάρια, οικογένειες και φοιτητές που επηρεάζονται από το αυξημένο κόστος ενοικίων και αγοράς κατοικίας.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο 2013-2023, όπως η υλοποίηση έργων προσιτής στέγης, η αναβάθμιση κυβερνητικών οικισμών, η αύξηση του επιδόματος ενοικίου και η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν για την κατοικία, αλλά και σε μέτρα που βοήθησαν στη στήριξη νοικοκυριών και ευάλωτων ομάδων κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Για την περίοδο μετά το 2026, η Πινδάρου θέτει ως βασικό στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσα από την αναβάθμιση του ΚΟΑΓ ως κεντρικού πυλώνα στεγαστικής πολιτικής και την ταχύτερη προώθηση νέων οικιστικών αναπτύξεων.

Στις προτάσεις που προβάλλονται περιλαμβάνονται ακόμη η ενεργοποίηση κενών και αδρανών κατοικιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και η ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία περισσότερων προσιτών κατοικιών.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ανάγκη μακροπρόθεσμου στεγαστικού σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί εθνική προτεραιότητα με άμεσες κοινωνικές και δημογραφικές προεκτάσεις.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από άλλες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες κατηγορεί για συνθηματολογία, αποσπασματικές λύσεις και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου, 6) τουρισμού και ανάπτυξης, 7) πολιτισμού και κατοχύρωσης του καλλιτέχνη, 8) φορολογικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας, 9) δικαιοσύνης και θεσμικής μεταρρύθμισης, 10) διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας, 11) παιδείας, αθλητισμού και νέας γενιάς, 12) πρωτογενούς τομέα και διατροφικής ασφάλειας, 13) ενέργειας και φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος 14) Προσφυγικής πολιτικής και Ταμείου Απώλειας Χρήσης, 15) Ταμείο Αλληλεγγύης και Αποκατάσταση των Πληγέντων του 2013 και 15) ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.