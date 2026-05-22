Ζημιές σε οικία στο Αλεθρικό από φωτιά τα ξημερώματα

Ζημιές προκλήθηκαν από φωτιά σε οικία στο Αλεθρικό την οποία αντιμετώπισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός της οικίας βγήκαν έξω με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «γύρω στις 00:55 λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε οικία στο Αλεθρικό». Αναφέρεται ότι «η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας». Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην κουζίνα και στον πάνω όροφο της οικίας.

Κατά την εκδήλωση της φωτιάς, αναφέρεται, «εντός της οικίας βρίσκονταν δύο πρόσωπα, τα οποία εξήλθαν με ασφάλεια».

Οι εξετάσεις για τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς θα συνεχιστούν σήμερα.