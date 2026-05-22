Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα παράλια, αλλά και τοπική αραιή ομίχλη, ωστόσο σταδιακά ο καιρός θα καταστεί γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα βόρεια αλλά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να στραφούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι και παροδικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά θα καταστούν γενικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με αρχικά μεμονωμένες βροχές στα παράλια. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού, όπου και τα φαινόμενα ενδεχομένως να είναι πιο έντονα. Σε καταιγίδα θα πέσει χαλάζι.

Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως σε παράλιες περιοχές. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν κατά τόπους βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και στα ορεινά, ενώ μέχρι τη Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.