Πάφος: Σε εξέλιξη η παραλαβή καλπών ενόψει βουλευτικών εκλογών 2026

Άρχισε από νωρίς το πρωί στην εκλογική περιφέρεια Πάφου η διαδικασία παραλαβής των καλπών και του εκλογικού υλικού απο τους προεδρεύοντες , στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με λειτουργούς και αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται επί ποδός για την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διευθετήσεων.

Η παραλαβή αφορά, μεταξύ άλλων, κάλπες, ψηφοδέλτια, εκλογικούς καταλόγους, έντυπα καταμέτρησης και το υπόλοιπο υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στα εκλογικά κέντρα της επαρχίας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προετοιμασίες κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες πριν από την εκλογική διαδικασία, ώστε τα εκλογικά κέντρα να είναι πλήρως έτοιμα για την υποδοχή των ψηφοφόρων.

Σημειώνεται ότι η Πάφος αποτελεί μία από τις έξι εκλογικές περιφέρειες της χώρας, με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν έμφαση στην ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας και την έγκαιρη ολοκλήρωση της προετοιμασίας.