Σκληρό ροκ στο παρά πέντε της κάλπης

Κορυφώνεται η ένταση στο προεκλογικό σκηνικό μερικές μόλις ώρες πριν την κάλπη, με τα μέτωπα της πολιτικής αντιπαράθεσης να πολλαπλασιάζονται όσο πλησιάζει η ώρα της κρίσης.

Ξεχωριστή παραμένει η παρουσία του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, του οποίου οι δημόσιες παρεμβάσεις και η εμφανής προσπάθεια πολιτικής συσπείρωσης προκαλούν αντιδράσεις και πολιτικά αντανακλαστικά, ενώ συνεχίζει να βάλλει κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη με σοβαρότατες αιχμές.

Μετωπική Αναστασιάδη - ΑΛΜΑ

Η αντιπαράθεση γύρω από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη συνέντευξη του Νίκου Αναστασιάδη στον τηλεοπτικό σταθμό «Βεργίνα», ο οποίος χαρακτήρισε τον πρώην Γενικό Ελεγκτή πρόσωπο με «εμμονική τάση», επικαλούμενος την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Ο τέως ΠτΔ προχώρησε και σε μια αιχμηρή δήλωση αναφορικά με τον κ. Μιχαηλίδη, αναφέροντας ότι τον λυπεί το γεγονός ότι ο ίδιος «σπούδασε νομικά και όχι ψυχιατρική για να μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά» τον τέως Γενικό Ελεγκτή. Σε απάντησή του το ΑΛΜΑ ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους κατηγορώντας τον τέως Πρόεδρο για χυδαιότητα και συνδέοντας την παρέμβασή του με την ευρύτερη πολιτική συζήτηση γύρω από τη διαφθορά, τη λογοδοσία και την κληρονομιά της προηγούμενης διακυβέρνησης. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι σε μια «κανονική δημοκρατία και ένα αδιάβρωτο κράτος δικαίου -και όχι αυτό που παρέδωσε ο κ. Αναστασιάδης- ο πρώην επικεφαλής του Συναγερμού «ίσως βρισκόταν σήμερα στη φυλακή και δεν θα περιφερόταν ελεύθερος να επιδίδεται σε χυδαιολογίες».

Κόντρα Λουκαΐδη – Χαμπουλλά

Σε άλλο μέτωπο, η σύγκρουση μεταξύ Γιώργου Λουκαΐδη, υποψήφιου με το ΑΚΕΛ, και Ευγένιου Χαμπουλλά, υποψήφιου με το ΕΛΑΜ, πέρασε από την τηλεοπτική αντιπαράθεση σε νομική διάσταση. Η έντονη συζήτηση στον Alpha, που ξεκίνησε από αναφορά στο Χολοντομόρ, εξελίχθηκε σε ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών, με αναφορές σε «Ναζί» και «φασισμό» από πλευράς κ. Λουκαΐδη αλλά και τον χαρακτηρισμό «μικρό σφυροδρεπανάκι» εκ μέρους του κ. Χαμπουλλά. Η πλευρά του υποψήφιου με το ΕΛΑΜ απέστειλε προδικαστική επιστολή προς τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, ζητώντας δημόσια απολογία και ανάκληση δηλώσεων εντός 14 ημερών, διατηρώντας ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης νομικών μέτρων. Ο κ. Λουκαΐδης, μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν τοποθετήθηκε δημόσια.

Κάλεσμα από ΕΔΕΚ

Την ίδια ώρα, η ΕΔΕΚ επιχείρησε να δώσει έντονο τόνο στην τελική ευθεία της προεκλογικής, με την τελευταία της συγκέντρωση στη Λευκωσία το βράδυ της Τετάρτης. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Αναστασίου, παρουσίασε τις εκλογές ως κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση για το μέλλον της χώρας, στέλνοντας μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής επανεκκίνησης του κόμματος. Καθώς η προεκλογική αυλαία πέφτει, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αναμέτρησης με έντονη πολιτική πόλωση, υψηλούς τόνους και διαρκείς προσπάθειες συσπείρωσης μέχρι το τελευταίο λεπτό.