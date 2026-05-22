Στην πρώτη γραμμή τεχνολογικής σύμπραξης Κύπρου-Ινδίας ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική αποστολή στην Ινδία, η οποία διοργανώνεται από το ΚΕΒΕ υπό την ηγεσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τεχνολογικών οικοσυστημάτων Κύπρου και Ινδίας.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, τόνισε ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται στην Ινδία για ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους, αλλά για να αποκτήσει πρόσβαση στην τεχνογνωσία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και να τη μεταφέρει στα μέλη του κυπριακού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Όπως ανέφερε, ο CITEA εκπροσωπεί περισσότερες από 100 εταιρείες τεχνολογίας στην Κύπρο και στόχος του είναι η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών στους τομείς του AI, του software engineering, του cloud και της καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας.

«Η Ινδία διαθέτει τεράστια εμπειρία και εξειδίκευση στο AI και την τεχνολογία. Είμαστε εδώ για να χτίσουμε γέφυρες γνώσης και συνεργασίας που θα δώσουν πραγματική αξία στα μέλη μας και στο κυπριακό οικοσύστημα τεχνολογίας», δήλωσε ο κ. Μαλέκκος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή του CITEA στην αποστολή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Συνδέσμου να ενισχύσει την εξωστρέφεια των μελών του και να δημιουργήσει νέες διεθνείς συνεργασίες με επίκεντρο το AI και την καινοτομία.