Χριστοδουλίδης: Aποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής οι προβλέψεις Κομισιόν

Το αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής είναι το γεγονός ότι στις Εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος αναμένεται να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026 και την ανεργία να υποχωρεί στο 4,2%, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα «Χ», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι «οι πρώτοι πραγματικοί αριθμοί του έτους έρχονται ήδη να τις επιβεβαιώσουν, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να κατατάσσουν την Κύπρο στην κορυφή της ΕΕ με ρυθμό ανάπτυξης 3,0%».

Σημειώνει ότι «η χώρα μας πετυχαίνει παράλληλα σημαντική δημοσιονομική πρωτιά».

«Αναδεικνύεται πρώτη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά το προβλεπόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο υπολογίζεται στο 2,1% του ΑΕΠ για το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με πρόβλεψη να μειωθεί στο 50,4% το 2026», υπογραμμίζει.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι «όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης και συνετής δημοσιονομικής μας πολιτικής» και προσθέτει ότι «αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα μεταφράζεται σε δυνατότητα ουσιαστικής και στοχευμένης στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μας, επενδύσεων στους τομείς της Παιδείας, Υγείας, του Κράτους Πρόνοιας, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τη μετάβασή μας σε ένα πιο σύγχρονο, βιώσιμο και αναπτυξιακό μοντέλο».

«Πάνω από όλα η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ