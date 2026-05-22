«Έχουμε τεράστιες διαφορές με το ΕΛΑΜ»: Η Σάβια Ορφανίδου μιλά για τις βουλευτικές και το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη (βίντεο)

Το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών για τον ΔΗΣΥ αφορά την επόμενη μέρα και το κατά πόσο θα προκύψει μια Βουλή η οποία θα αποφασίζει για το καλό του τόπου και των πολιτών, δήλωσε η υποψήφια του κόμματος στην επαρχία Λευκωσίας Σάβια Ορφανίδου.

Μιλώντας στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, η κ. Ορφανίδου αναφέρθηκε στις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ. Έφερε ως παράδειγμα την προσέγγιση των δύο κομμάτων στο Κυπριακό πρόβλημα, λέγοντας ότι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη θα στηρίζει πάντοτε την προσπάθεια του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας για επιστροφή στις συνομιλίες ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος από το σημείο που σταμάτησε το 2017. Πρόσθεσε δε ότι ο ιδρυτής της παράταξης πολέμησε κατά του φασισμού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Διαφορές με το ΕΛΑΜ υπάρχουν και στα θέματα οικονομίας, υποστήριξε η υποψήφια βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, προσθέτοντας πως στη Βουλή «ψηφίζει μαζί με το ΑΚΕΛ επικίνδυνες προτάσεις που προκαλούν ζημιά στον τόπο». Απέρριψε δε τα περί συνεργασίας ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ για την προεδρία της Βουλής, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να επικρατήσει η φαιδρότητα και η τοξικότητα στο νέο νομοθετικό σώμα.

Ακολούθως αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που έχει θέσει ως υποψήφια βουλεύτρια, τονίζοντας το γεγονός ότι ασχολείται για πάρα πολλά χρόνια με τα θέματα της οικονομίας και πως υπήρξε μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Πρόσθεσε ότι υπήρξε μέλος και θα ήθελε να συνεχίσει να είναι μέλος της Επιτροπής Υγείας. Έθεσε επίσης το θέμα της βίας στην οικογένεια, της ισότητας των φύλων και της μητρότητας.