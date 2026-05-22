Εκτεταμένες ζημιές σε εμπορευματοκιβώτιο από πυρκαγιά στην Αραδίππου

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εμπορευματοκιβώτιο στον προαύλιο, ανοιχτό χώρο των γραφείων ιδιωτικής εταιρείας, στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου Αραδίππου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε ρολά συνθετικού γρασιδιού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ώρα 17:16 χθες λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά στο εμπορευματοκιβώτιο και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:03.

Όπως αναφέρεται, «η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εντός του εμπορευματοκιβωτίου, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης μετάλλων και κατασβέστηκε χωρίς να επεκταθεί».

Ωστόσο, «προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε ρολά συνθετικού γρασιδιού».

Στη σκηνή κλήθηκε και Λειτουργός του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ