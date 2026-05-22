Νομική Υπηρεσία για υπόθεση Στυλιανού: «Ανεδαφικοί οι ισχυρισμοί περί μη δίωξης Αστυνομικών και μελών των ΥΚΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος»

Απάντηση στις δημόσιες τοποθετήσεις νομικών των τελευταίων 24ώρων αναφορικά με τους χειρισμούς στην υπόθεση αυτοχειρίας και θανάτου του ανήλικου Στυλιανού, εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί μη δίωξης προσώπων για λόγους «δημοσίου συμφέροντος» ως ανεδαφικούς, εσφαλμένους και ανυπόστατους.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία ξεκαθαρίζει το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να μην ασκηθούν διώξεις εναντίον μελών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της Αστυνομίας, αναλύοντας τα νομικά και διαδικαστικά στάδια που ακολουθήθηκαν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεεσίας

Επειδή τα τελευταία 24ωρα δηλώσεις νομικών τοποθετούν στη δημόσια σφαίρα συζήτησης ότι πρόσωπα στην υπόθεση αυτοχειρίας και θανάτου του ανήλικου Στυλιανού δεν έχουν διωχθεί για λόγους «δημοσίου συμφέροντος», ξεκαθαρίζεται ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ανεδαφικοί, εσφαλμένοι και ανυπόστατοι, και κατ’ επέκταση, αυθαίρετοι.

Μέλη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και μέλη της Αστυνομίας δεν διώχθηκαν, διότι οι νομικοί λειτουργοί της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας που μελέτησαν και αξιολόγησαν το πόρισμα των ποινικών ανακριτών έκριναν, με πλήρη αιτιολόγηση βασιζόμενη στη νομολογία, ότι δεν υπάρχει επαρκής μαρτυρία που να στοιχειοθετεί αδικήματα εναντίον των προσώπων αυτών. Ως εκ τούτου, δεν τέθηκε καν προς αξιολόγηση το ενδεχόμενο μη δίωξης οποιουδήποτε προσώπου για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διαδικαστικά, για να μπορεί να εξεταστεί θέμα «μη δίωξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος» (δεύτερο στάδιο) θα πρέπει πρώτα να ικανοποιηθεί η στοιχειοθέτηση διάπραξης αδικήματος (πρώτο στάδιο). Στην προκείμενη περίπτωση, δεν ικανοποιήθηκε το πρώτο στάδιο για να αξιολογηθεί το δεύτερο στάδιο.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό εκδίκαση ενώπιον Δικαστηρίου και για τούτο, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας δεν θα προβεί σε άλλες αναφορές, σεβόμενη τη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο της αθωότητας των κατηγορουμένων.

Επαναλαμβάνεται ότι η παράδοση, είτε από ποινικό ανακριτή είτε από την Αστυνομία, του οποιουδήποτε πορίσματος ή έκθεσης στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για αξιολόγηση και λήψη τελικών αποφάσεων για δίωξη ή μη, δεν εξυπακούει και δεν συνεπάγεται μία διεκπαιρεωτική διαδικασία όπου η Νομική Υπηρεσία τυπικά επικυρώνει και συνυπογράφει αβασάνιστα τις όποιες εισηγήσεις παραδίδονται σε αυτήν από τους εκάστοτε ανακριτές.

Συνταγματικό καθήκον της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας είναι η αξιολόγηση όλων των πτυχών της κάθε υπόθεσης με τη δέουσα προσοχή, επιμέλεια και μεθοδικότητα. Το καθήκον αυτό διεκπεραιώνεται με τη σύσταση ομάδας έμπειρων νομικών λειτουργών, οι οποίοι μελετούν και αξιολογούν διεξοδικά τις εισηγήσεις των εκάστοτε ανακριτών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή ενάσκηση των συνταγματικών εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σχετικά με την καταχώριση υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίων.