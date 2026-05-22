Τέλος οι βουτιές στο Κάβο Γκρέκο - Προσωρινή περίφραξη του χώρου για την προστασία των επισκεπτών (φώτος)

Προσωρινή περίφραξη τοποθετήθηκε από το Τμήμα Δασών, στις Θαλασσινές Σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο, με απώτερο σκοπό την αποτροπή των επισκεπτών από το να πραγματοποιούν βουτιές.

Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερα το περασμένο καλοκαίρι, τα περιστατικά διάσωσης στην περιοχή αυξήθηκαν, προτρέποντας τις συμβαλλόμενες αρχές να αναζητήσουν λύση η οποία όμως δεν θα επηρέαζε το γεωμόρφωμα, μιας και το Κάβο Γκρέκο αποτελεί κρατική δασική γη.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών, σήμερα τοποθετήθηκε η προσωρινή περίφραξη, η οποία θα διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των επισκεπτών, όσο και του περιβάλλοντος.

Για τα εν λόγω μέτρα συνέβαλαν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, συμπειλαμβανομένων του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να συμμόρφωνεται με τις σημάνσεις και να αποφεύγει δραστηριότητες που θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική του ασφάλεια, ενώ τονίζει πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εξασφαλίσει ότι το μέτρο θα είναι αποτελεσματικό.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές που μίλησαν στον «Π», οι αρμόδιες υπηρεσίες χαιρετίζουν την εξέλιξη ως θετική και ευελπιστούν ότι τα περιστατικά ατυχημάτων θα μειωθούν. Αρκετοί φορείς είχαν επισημάνει πολλές φορές στο παρελθόν ότι είναι θέμα χρόνου να χαθούν ζωές και την σημασία εξεύρεσης μιας λύσης που να διαφυλάσσει και την διατήρηση του χώρου.