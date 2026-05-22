Αυτά είναι τα δέκα σημεία του προσχέδιου της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Κόκκινα σημεία τα Στενά του Ορμούζ και το εμπλουτισμένο ουράνιο

Το τελικό προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με μεσάζων το Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές, Al Arabiya.

Το μέσο ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας δημοσίευσε τα 10 σημεία, τα οποία εξασφάλισε αποκλειστικά.

Τι προβλέπει

Άμεση, συνολική, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών. Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιηθούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές. Τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τερματισμός του «πολέμου» των μέσων ενημέρωσης. Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις. Εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών. Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών. Σταδιακή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας. Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα και από τις δύο πλευρές.

Ο αμερικανός υπουργός εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους, χθες ότι «υπάρχουν κάποια καλά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί λύση αν η Τεχεράνη επιβάλει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ. Τα Στενά είναι πρακτικά κλειστά στην περισσότερη ναυτιλία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

«Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος... Οπότε ας δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Ανώτερος ιρανός αξιωματούχος, δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, Reuters, ότι τα περιθώρια στένεψαν, παρόλο που ο εμπλουτισμός ουρανίου και το άνοιγμα των Στενών παραμένουν φλέγοντα ζητήματα, στα οποία δεν μπορούν να συμφωνήσουν.