Το άτυπο ECOFIN στη Λευκωσία εξέτασε τους κινδύνους των stablecoins

Οι Yπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι διοικητές κεντρικών τραπεζών συζήτησαν την Παρασκευή τους αυξανόμενους κινδύνους που συνδέονται με τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins) και άλλες καινοτομίες της ψηφιακής χρηματοδότησης. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός προειδοποίησε ότι η διευρυνόμενη χρήση τους στις διασυνοριακές πληρωμές θα μπορούσε να δημιουργήσει ευπάθειες για το τραπεζικό σύστημα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ανοίγοντας την πρώτη συνεδρία εργασίας της άτυπης συνόδου ECOFIN στη Λευκωσία, ο κ. Κεραυνός δήλωσε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας μεταβάλλεται ταχύτατα υπό την επίδραση των νέων τεχνολογιών, καθιστώντας τα σταθερά κρυπτονομίσματα ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο του παγκόσμιου συστήματος πληρωμών.

«Παρά τις ευκαιρίες που προσφέρουν ως μέσο διασυνοριακών πληρωμών, η χρήση των σταθερών κρυπτονομισμάτων ενέχει σημαντικούς κινδύνους και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί», ανέφερε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι το Eurogroup έχει ήδη δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας για να εξετάσει τις επιπτώσεις των καινοτομιών στην ψηφιακή χρηματοδότηση, περιλαμβανομένων των σταθερών κρυπτονομισμάτων, της ψηφιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (tokenisation) και των ψηφιακών πληρωμών, καθώς οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν κατά πόσο ενδέχεται να απαιτηθούν προσαρμογές στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που ετοίμασε η κυπριακή προεδρία για τις συζητήσεις της Παρασκευής, και στο οποίο αναφέρθηκε ο ΥΠΟΙΚ, τα σταθερά κρυπτονομίσματα εξακολουθούν να διαδραματίζουν σχετικά περιορισμένο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και χρησιμοποιούνται κυρίως για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αν και η χρήση τους στις διασυνοριακές πληρωμές επεκτείνεται σταδιακά.

Το έγγραφο προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ευρύτερη υιοθέτησή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων πιέσεων εξαγοράς που ενδέχεται να προκαλέσουν μαζικές αποσύρσεις από σταθερά κρυπτονομίσματα, λειτουργικών ευπαθειών και πιθανών επιπτώσεων για τον τραπεζικό τομέα.

Το σημείωμα παρουσιάζει επίσης πιθανές ευρωπαϊκές κανονιστικές και δομικές απαντήσεις με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ανθεκτικότητας σε ένα ολοένα πιο ψηφιοποιημένο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Στη συζήτηση της Παρασκευής συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, οι διοικητές κεντρικών τραπεζών, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλοι επικεφαλής ευρωπαϊκών οργανισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ