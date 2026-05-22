Νέα βίντεο με UFO έδωσαν οι Αμερικανοί στη δημοσιότητα, παγκόσμιο ενδιαφέρον με πάνω από 1 δισ. views σε λίγες μέρες

Το Πεντάγωνο προχώρησε σήμερα στη δημοσίευση της δεύτερης έκδοσης αποχαρακτηρισμένων και ιστορικών αρχείων,. σχετικά με UFO ή αλλιώς Αγνώστων Ανώμαλων Φαινομένων (UAP).

Η συλλογή φιλοξενείται στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ (WAR.GOV/UFO) ενώ ανανεώνεται συνεχώς καθώς πρόσθετα αρχεία δημοσιεύονται σε κυλιόμενη βάση. Δημοσιεύεται βάση της οδηγίας Τραμπ για περισσότερη διαφάνεια για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου στις 8 Μαΐου 2026, το WAR.GOV/UFO έχει λάβει πάνω από 1 δισεκατομμύριο επισκέψεις παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας τα πρωτοφανή επίπεδα ενδιαφέροντος τόσο για αυτό το θέμα όσο και για την ιστορική προσπάθεια διαφάνειας της κυβέρνησης Τραμπ.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν

Ένα από τα βίντεο που δημοσιεύθηκαν τοποθετείται στην Συρία ενώ χρονολογείται το 2021.

Ιράν, Αύγουστος του 2022: Τέσσερα αντικείμενα δείχνουν να έχουν παράλληλη κίνηση ενώ στην συνέχεια ακόμα ένα προστίθεται στην εικόνα.

Αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα κάνουν σχηματισμούς πάνω από το νερό. Τα αντικείμενα αρχικά κινούνται κατά μήκος του κάδρου ενώ στην συνέχεια η ταχύτητά τους αυξάνεται δυσκολεύοντας την καταγραφή τους

Οκτώβριος 2022: Ένα αντικείμενο διασχίζει το υπέρυθρο πεδίο από αριστερά προς τα δεξιά. Το κλιπ διαρκεί μόνο 21 δευτερόλεπτα, αλλά η μεταφόρτωση επαναλαμβάνει την προβολή της διέλευσης του αντικειμένου δύο φορές σε χαμηλότερες ταχύτητες

Αύγουστος 2022: Αντικείμενο με ακανόνιστη κίνηση καταγράφεται από την κάμερα. Το σφαιρικό αντικείμενο κινείται συνεχώς και βγαίνει συχνά εκτός κάδρου με αποτέλεσμα η κάμερα να το «καταδιώκει».

Αφγανιστάν, Νοέμβριος 2020: Ένα σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Κινείται κατά μήκος του καρέ και εξαφανίζεται στο φόντο.

Σφαιρικό αντικείμενο πάλλεται πάνω στο νερό. Ενώ αρχικά διακρίνεται ως λάμψη, το αντικείμενο συνεχίζει να «αναβοσβήνει» και να κινείται στο νερό για περισσότερο από τρία λεπτά.

Σφαιρικό αντικείμενο βρίσκεται κοντά σε υποβρύχιο, τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό. Το σφαιρικό αντικείμενο εμφανίζεται σε πολλαπλές περιοχές γύρω από το υποβρύχιο.

«Το Υπουργείο Πολέμου και οι συνεργαζόμενοι φορείς μας εργάζονται ενεργά για την τρίτη δημοσίευση των αρχείων UAP, η οποία θα ανακοινωθεί στο εγγύς μέλλον» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σε δήλωσή του, ο ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος, Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε πως το Υπουργείο Πολέμου συνεργάζεται στενά με τον Ντόναλντ Τραμπ «για να επιφέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Αγνώστου Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούν εδώ και καιρό δικαιολογημένες εικασίες - και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να το δει μόνος του. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων καταδεικνύει την ένθερμη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».

