Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι σήμερα - Άστατος ο καιρός και τις επόμενες ημέρες

Από τις 11 το πρωί τίθεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας το απόγευμα της Παρασκευής.

Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 1700 το Σάββατο.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση «μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές του εσωτερικού και τα ορεινά».

Προστίθεται ότι «η ένταση της βροχής αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 50 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ πιθανό είναι να πέσει και χαλάζι».

Αναλυτικά η πρόγνωση του Τμ. Μετεωρολογίας

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, στο δυτικό μισό του νησιού. Σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, ενώ παροδικά στα προσήνεμα παράλια θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να συνεχίσει όμως να κυμαίνεται λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.