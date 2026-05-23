Πώς αιτιολογείται η παρέμβαση Φυτιρή;

Καλό θα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης να τοποθετηθεί αναφορικά με την επιστολή του υπουργού, Κώστα Φυτιρή, προς τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, για αναστολή της απόφασης της ηγεσίας για το ωράριο των αστυνομικών. Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή όχι της απόφασης του αρχηγού, γιατί το υπουργείο δεν διασαφηνίζει στη βάση ποιου κανονισμού ή ποιας νομοθεσίας δικαιούται ο εκάστοτε υπουργός Δικαιοσύνης να «διατάσσει» τον αρχηγό Αστυνομίας να πάρει πίσω μια δική του απόφαση για θέματα που είναι αρμοδιότητας του προϊστάμενου της αστυνομικής δύναμης. Η γραμμή των εξουσιών μεταξύ πολιτικού προϊσταμένου και αρχηγού είναι ξεκάθαρη και απαιτεί σεβασμό από όλες τις πλευρές.

