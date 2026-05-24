Η «Σάντη» άργησε... μια μέρα

Έγινε το αναμενόμενο. Δεν υπήρξε καμιά ανακοίνωση για την υπόθεση «Σάντη» πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Παρά τις δήθεν ανεπίσημες ενημερώσεις ότι θα υπάρξει ενημέρωση -όπως ήταν και η δέσμευση- για την έρευνα που ολοκληρώθηκε από την Αστυνομία και για την εξέταση του φακέλου που υποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι γιατί δεν έγινε η ενημέρωση. Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την Αστυνομία, σχετίζεται με το πόρισμα από το δικανικό εργαστήρι της Europol. Ακόμη και στην Αστυνομία θεωρούν ότι υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην αποστολή της έκθεσης με τα ευρήματα του δικανικού εργαστηρίου, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση για τους λόγους της καθυστέρησης. Σε καμιά περίπτωση ο φάκελος της υπόθεσης δεν θα κλείσει χωρίς να συμπεριληφθούν και τα αποτελέσματα του ελέγχου από τη Europol. Αυτό είναι δεδομένο.

Βουλευτικές

Αρμόδια πηγή μιλώντας στον «Π», ανέφερε ότι οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρέασαν, ως προς το πότε θα προκύψει η ενημέρωση για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη». Δηλαδή, ανέφερε η ίδια πηγή, εάν τα αποτελέσματα από τη Europol βρίσκονταν πριν από 1-2 βδομάδες στα χέρια της ανακριτικής ομάδας του Αρχηγείου Αστυνομίας, τότε θα συμπεριλαμβάνονταν στον φάκελο και μετά την αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία θα ανακοινώνονταν τα επόμενα βήματα.

Παρ' όλα αυτά η έμμεση διασύνδεση με τις βουλευτικές εκλογές έγκειται στο γεγονός ότι πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν στο πλαίσιο των καταγγελιών, βρίσκονται ή βρίσκονταν σε ψηφοδέλτια κομμάτων. Αυτό το γεγονός από μόνο του δημιουργεί μια μορφή διασύνδεσης, καθώς κάποιοι επηρεάστηκαν θετικά ή αρνητικά από τη δημοσιοποίηση αυτής της υπόθεσης τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ενημέρωση θα γίνει όταν σταλεί η έκθεση της Europol. Παρά το γεγονός ότι η Αστυνομία θεωρεί ότι από την έρευνα που έγινε υπάρχει σαφής εικόνα όλων των πτυχών της υπόθεσης «Σάντη», η απόφαση είναι να συμπεριληφθεί και το πόρισμα της Europol για σκοπούς ενίσχυσης των υπόλοιπων ευρημάτων τους. Υπενθυμίζεται ότι, σε πιστοποιημένο δικανικό εργαστήρι στη Βρετανία έστειλαν συσκευές κινητού τηλεφώνου και αρχεία, οι Μακάριος Δρουσιώτης και Νίκος Κληρίδης, ώστε να έχουν και τη δική τους έκθεση από ειδικούς, σε σχέση με την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Από την Αστυνομία

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε έντονος προβληματισμός ανάμεσα σε Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία αναφορικά με το ποιος θα ενημερώσει για τις εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», κατόπιν διαβούλευσης και συνεννόησης, αποφασίστηκε ότι η ενημέρωση θα γίνει από την Αστυνομία, καθώς όπως λέγεται οι Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχαν εξαιρεθεί από τις συσκέψεις που γίνονταν με τους ανακριτές, λόγω του ότι τα ονόματά τους αναφέρονταν στις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας είχε εκφραστεί η θέση ότι η ενημέρωση για την υπόθεση «Σάντη», πρέπει να γίνει από την Αστυνομία, καθώς η αυτεπάγγελτη έρευνα είχε αρχίσει με οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας, Θεμιστού Αρναούτη.

Πέραν της ημερομηνίας που θα ανακοινωθούν οι εξελίξεις στην έρευνα για τις καταγγελίες Δρουσιώτη, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο περιεχόμενο της ενημέρωσης. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει η ενημέρωση και σε ποιο βαθμό θα απαντώνται βασικά ερωτήματα που προέκυψαν και μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί. Υπάρχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και εάν ναι εναντίον ποιου ή ποιων.

Δεν επηρεάζει το certiorari

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται στο Ανώτατο Δικαστήριο η εξέταση του αιτήματος του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη για έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari για ακύρωση του διατάγματος έρευνας που έγινε από την Αστυνομία στα οχήματα, το γραφείο και το σπίτι του. Κατά τη τελευταία εμφάνιση, το δικαστήριο έδωσε οδηγίες, όπως οποιαδήποτε ένσταση από πλευράς Γενικού Εισαγγελέα επί του αιτήματος, καταχωρισθεί μέχρι τις 2 Ιουνίου του 2026 και όρισε νέα δικάσιμο για τις 4 Ιουνίου.