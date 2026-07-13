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Βενεζουέλα: Στους 4.500 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό – Χιλιάδες άστεγοι στους δρόμους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υπηρεσιακή κυβέρνηση κάνει πλέον λόγο για 4.490 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Ο ακόμη προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: άγγιξε χθες Κυριακή τους 4.500 νεκρούς.

Η υπηρεσιακή κυβέρνηση κάνει πλέον λόγο για 4.490 νεκρούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παρέμεινε αμετάβλητος, στους 16.740.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο, αναφερόταν σε 4.333 νεκρούς.

Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ είχε υπολογίσει τη μεθεπομένη της τραγωδίας πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τις εκτενέστερες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου πλέον χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς -- σε γήπεδα, σε πλατείες, σε πεζοδρόμια...

Πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν στους καταυλισμούς αυτούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Διασώστες από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες συνεχίζουν τη μαραθώνια προσπάθεια να βγάλουν πτώματα από τα συντρίμμια. Κατά τα επίσημα δεδομένα, πάνω από 850 ακίνητα υπέστησαν ζημιές και 190 κατέρρευσαν εντελώς.

Διεθνής βοήθεια συνεχίζει να φτάνει στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Φορτίο από τη Ρωσία, με τρόφιμα και προμήθειες για τα θύματα, αφίχθη αεροπορικώς χθες, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ μέσω Telegram.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι διανεμήθηκαν πάνω από 100.000 δέματα με είδη πρώτης ανάγκης σε περιοχές που επλήγησαν.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

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