Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας με δύο πρόσωπα στο νοσοκομείο

Σύγκρουση δύο οχημάτων μεταξύ Λυμπιών και Κόσιης – Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία

Οδική σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος μεταξύ Λυμπιών και Κόσιης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το τροχαίο καταγράφηκε γύρω στις 13:30, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με εμπλοκή δύο οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο, για παροχή βοήθειας. Δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Τα οχήματα απομακρύνθηκαν στην άκρη του δρόμου, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά.

