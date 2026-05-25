Δύο άνθρωποι του αθλητισμού στα έδρανα της Βουλής

Δύο προσωπικότητες με ισχυρό αποτύπωμα στον κυπριακό αθλητισμό ετοιμάζονται να μεταφέρουν πλέον το αγωνιστικό τους πνεύμα στα έδρανα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Μιχάλης Κουνούνης, εκλεγμένος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στη Λεμεσό, και ο Πανίκος Ξιούρουππας, εκλεγμένος με το ΑΚΕΛ στη Λάρνακα, αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που προέρχονται από τον χώρο του αθλητισμού και καλούνται πλέον να υπηρετήσουν τον τόπο από διαφορετικό μετερίζι.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής Μιχάλης Κουνούνης και ο πρώην ποδοσφαιριστής Πανίκος Ξιούρουππας φέρνουν μαζί τους στη δημόσια ζωή αξίες που ο αθλητισμός διδάσκει διαχρονικά, όπως η πειθαρχία, η επιμονή, η ομαδικότητα και η προσήλωση στο στόχο.

Από τα γήπεδα στα κοινοβουλευτικά έδρανα, οι δύο νέοι βουλευτές καλούνται τώρα να δώσουν έναν διαφορετικό αγώνα, έναν αγώνα για την κοινωνία, αποδεικνύοντας πως τα ιδανικά του αθλητισμού μπορούν και πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο και στη δημόσια ζωή.