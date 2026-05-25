Ο Φειδίας αποφάσισε τι θα κάνει με την έδρα - Παραμένει ευρωβουλευτής, ο Λαούρης βουλευτής Λευκωσίας

Για την απόφασή του να διατηρήσει την έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημέρωσε τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο ίδιος, ως πρόεδρος του κόμματος, προς τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, αποποιείται την έδρα που εξασφάλισε στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ως εκ τούτου, η βουλευτική έδρα στη Λευκωσία, την οποία εξασφάλισε με 5.108 ψήφους ο Φειδίας Παναγιώτου, αναμένεται να περάσει στον Γιάννη Λαουρή, ο οποίος ήταν δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, συγκεντρώνοντας 1.700 ψήφους.