Αστυνομία: Συνέλαβε δύο πρόσωπα το βράδυ των εκλογών - Επιτέθηκαν σε αστυνομικό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ο Φειδίας αποφάσισε τι θα κάνει με την έδρα - Παραμένει ευρωβουλευτής, ο Λαούρης βουλευτής Λευκωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Επιστολή στον Γενικό Έφορο Εκλογών έστειλε ο νεαρός ευρωβουλευτής

Για την απόφασή του να διατηρήσει την έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημέρωσε τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε ο ίδιος, ως πρόεδρος του κόμματος, προς τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, αποποιείται την έδρα που εξασφάλισε στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Διαβάστε επίσης: Άμεση Δημοκρατία: Από την κοιλιά της μάμμας στη… Βουλή

Ως εκ τούτου, η βουλευτική έδρα στη Λευκωσία, την οποία εξασφάλισε με 5.108 ψήφους ο Φειδίας Παναγιώτου, αναμένεται να περάσει στον Γιάννη Λαουρή, ο οποίος ήταν δεύτερος σε σταυρούς προτίμησης στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, συγκεντρώνοντας 1.700 ψήφους.

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΦειδίας ΠαναγιώτουΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα