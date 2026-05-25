4ο συνέδριο για συνεισφορά επαγγελματικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη της οικονομίας

Η πορεία και η συνεισφορά του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών στην ανάπτυξη της οικονομίας θα βρεθεί στο επίκεντρο του 4ου Συνεδρίου "Επαγγελματικές Υπηρεσίες και Οικονομία" που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 10:00 – 14:00 στο Royal Hall στη Λευκωσία.

Στο Συνέδριο θα μιλήσουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Invest Cyprus, του ΣΕΛΚ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, του ΧΑΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΑνΑΔ, επιχειρήσεων και άλλοι.

Στην ατζέντα του Συνεδρίου περιλαμβάνοντας τα εξής:

-Η συνεισφορά των Επαγγελματικών Υπηρεσιών στην οικονομία.

-Ο ρόλος των Επαγγελματικών Υπηρεσιών στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

-Τα σημερινά δεδομένα και οι προκλήσεις του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

- Παρουσιάσεις επιχειρήσεων του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Το Συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Invest Cyprus, του ΣΕΛΚ και του ΠΔΣ. Χορηγός του Συνεδρίου είναι η Τράπεζα Κύπρου, ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας το μηναίο οικονομικό περιοδικό nomisma και η ομώνυμη ιστοσελίδα nomisma.com.cy.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το Συνέδριο (είναι δωρεάν) θα πρέπει να το δηλώσουν στη διοργανώτρια εταιρεία FMW Financial Media Way, τηλ. 22342005 ή στο email: info@fmw.com.cy.