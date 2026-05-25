Σήμερα η ανακήρυξη των νέων βουλευτών – Αγκαλιές και χειραψίες μεταξύ των εκλεγέντων (φώτος + βίντεο)

Πραγματοποιείται σήμερα η ώρα 12:00 το μεσημέρι η τελετή ανακήρυξης των νέων 56 βουλευτών και του αντιπροσώπου της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών που εξελέγησαν κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής 24 Μαΐου.

Η ανακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου, 2026 στις 16:00. Κατά την πρώτη Ολομέλεια θα εκλεγεί και ο νέος/νέα πρόεδρος της Βουλής.

Το politis.com.cy θα βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας για όλο το παρασκήνιο, τις αφίξεις των πολιτικών αρχηγών και τις δηλώσεις μετά την ανακήρυξη των νέων βουλευτών.

Χθες Κυριακή, 24 Μαΐου, διεξήχθηκαν οι βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή εισήλθαν ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΚΟ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, ενώ έμειναν εκτός παραδοσιακά κόμματα όπως η ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων.