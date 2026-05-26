Συναγερμός στη Λάρνακα: Γάζωσαν αυτοκίνητο στον Άγιο Θεόδωρο λίγες ώρες μετά τον εμπρησμό οχήματος 28χρονου

Άγνωστοι φαίνεται να άνοιξαν πυρ κατά οχήματος στον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας, σε νέο περιστατικό που διερευνά η Αστυνομία, χωρίς μέχρι στιγμής να συνδέεται με τον εμπρησμό αυτοκινήτου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Άγιο Θεόδωρο, με την Αστυνομία να διενεργεί εξετάσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, η Αστυνομία είχε τεθεί σε κινητοποίηση μετά από φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 4:40 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χωράφι στην περιοχή του Αγίου Θεοδώρου.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά, ενώ από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει σε 28χρονο. Σε περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν το πρωί εντοπίστηκε εύφλεκτη ύλη, με την υπόθεση να διερευνάται ως εμπρησμός.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση εμπρησμού συνεχίζονται από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου.