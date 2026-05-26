Νέος Μητροπολίτης Πάφου: «Η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους», απάντησε για Τυχικό – Αισιόδοξος στο πρώτο του μήνυμα

Με μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και αισιοδοξίας προς τον λαό της Πάφου εμφανίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Πάφου, Γρηγόριος Ιωαννίδης, αμέσως μετά την εκλογή του από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου, όπου εξετάστηκε ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων για τον Μητροπολιτικό Θρόνο Πάφου. Ο Αρχιμανδρίτης εξελέγη δια μυστικής ψηφοφορίας με 11 ψήφους υπέρ του. Μια ψήφο έλαβε ο ιερομόναχος Σοφρώνιος Στασίνου, ενώ τέσσερις ψήφοι ήταν λευκές. Αξίζει να υπενθυμιστεί πάντως ότι, ο Μητροπολίτης Πάφου ασκεί και καθήκοντα τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού θρόνου.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο νέος Μητροπολίτης εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για μεγάλη τιμή αλλά και βαριά ευθύνη.

«Ευχαριστώ τον Θεό που σήμερα με αξιώνει με αυτή την τιμή της εκλογής μου ως Μητροπολίτη Πάφου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στην Εκκλησία «όλοι είμαστε διάκονοι» και αποστολή όλων είναι η διακονία του ποιμνίου.

Όπως σημείωσε, μετά από 19 χρόνια διακονίας στην Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος, αναλαμβάνει μια νέα αποστολή με πίστη και αίσθημα ευθύνης.

«Με τη χάρη του Θεού και τη μεγάλη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου θα πορευθούμε κατά το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων», είπε, υπογραμμίζοντας τη μακραίωνη παράδοση της Εκκλησίας της Κύπρου και τον ιστορικό της ρόλο στην Ορθοδοξία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της Μητρόπολης Πάφου, σημειώνοντας πως πρόκειται για τόπο με ξεχωριστό συμβολισμό για τον χριστιανισμό, καθώς εκεί συνδέεται η αποστολική δράση των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα.

Μήνυμα αισιοδοξίας

Ερωτηθείς ποια θα είναι η πρώτη του ενέργεια ως νέος Μητροπολίτης, ο ίδιος ανέφερε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για αποφάσεις.

«Μόλις πριν από λίγα λεπτά με κάλεσε η Σύνοδος για να μου μεταφέρει το αποτέλεσμα. Η πρώτη σκέψη είναι δόξα στον Τριαδικό Θεό. Εκείνος θα φωτίσει και τα περαιτέρω», ανέφερε.

Ο νέος Μητροπολίτης έστειλε αισιόδοξο μήνυμα προς τους κατοίκους της Πάφου, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να τους γνωρίσει από κοντά και να τους διακονήσει.

Όπως είπε, έχει ήδη εικόνα για τον χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση της επαρχίας μέσα από προηγούμενες συνεργασίες του με την Εκκλησία της Κύπρου και τη Θεολογική Σχολή.

«Είναι μεγάλη τιμή να διακονήσω αυτόν τον υπέροχο λαό και είμαι βέβαιος ότι μαζί θα πορευτούμε κατά το Ευαγγέλιο και τη μεγάλη ιστορία της Μητρόπολης Πάφου», ανέφερε.

Ανοιχτή η πόρτα και για Τυχικό

Σε ερώτηση πάντως για το αν θα επιδιώξει συνάντηση με τον προκάτοχό του, Τυχικό, είπε χαρακτηριστικά: «Η πόρτα της Μητρόπολης, όταν ανοίξει για εμένα, θα ανοίξει και για όλους. Για τον κάθε άνθρωπο».

Η Θεολογική Σχολή και το όραμα του Χρυσοστόμου

Ο νέος Μητροπολίτης αναφέρθηκε και στο έργο του στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο όραμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’.

Όπως είπε, είχε την τιμή να συμβάλει στην οικοδόμηση της Σχολής από το 2014, με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ ετοιμάζεται και διδακτορικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση της Σχολής, σημειώνοντας ότι θα φιλοξενήσει σημαντικό διεθνές λειτουργικό συνέδριο με συμμετοχή δεκάδων ακαδημαϊκών από το εξωτερικό.

«Είναι άνθρωπος της ειρήνης και του διαλόγου»

Συγκίνηση αλλά και αισιοδοξία επικρατεί στους κόλπους της Ιεράς Μητρόπολης Τριμυθούντος μετά την εκλογή του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη στον Μητροπολιτικό Θρόνο της Πάφου.

Ο στενός συνεργάτης του νέου Μητροπολίτη, Ανδρέας Ζαχαρίου, εκφράζοντας και τους συναδέλφους του στη Μητρόπολη Τριμυθούντος, έκανε λόγο για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονη συγκίνηση.

«Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και συγχαίρουμε τον Γρηγόριο. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο άξιζε αυτή η εκλογή. Πρόκειται για προσωπικότητα ισορροπημένη, εξαιρετικά μορφωμένη, με σημαντική θεολογική κατάρτιση και βαθιά γνώση της Εκκλησίας», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, η Μητρόπολη Πάφου διανύει μια δύσκολη περίοδο και ο νέος Μητροπολίτης διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις.

«Το έργο είναι δύσκολο, όμως η μόρφωση, ο χαρακτήρας και οι γνώσεις του τον καθιστούν κατάλληλο να προσφέρει όσα χρειάζονται αυτή τη στιγμή», είπε.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο νέος Μητροπολίτης μπορεί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης που επικρατεί στην Πάφο, ο κ. Ζαχαρίου χαρακτήρισε τον Γρηγόριο άνθρωπο της συνεννόησης.

«Είναι άνθρωπος της ειρήνης και της συζήτησης. Ωστόσο, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αλλά και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Από την πλευρά του, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βοηθήσει», ανέφερε.

Το μήνυμα, η χειροτονία και η ενθρόνιση

Το Μήνυμα της Εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου θα γίνει την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00, προ του εσπερινού, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσει ο εσπερινός. Η εις Επίσκοπον χειροτονία θα γίνει την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και ώρα 18:00, θα γίνει η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου».

Το προφίλ του νέου Μητροπολίτη

Ο Μητροπολίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με γνωστικό αντικείμενο τη «Λειτουργική». Είναι επίσης υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης. Διδάσκει μαθήματα Λειτουργικής στο προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας. Παράλληλα, διακονεί ως Πρωτοσύγκελλος στην Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος. Είναι μέλος της Θρονικής Επιτροπής και υπεύθυνος του Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας και Διαφώτισης της Μητρόπολης (λειτουργία Xριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών και Κύκλων Αγίας Γραφής, διοργάνωση ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων, μαθητικών συνεδρίων, κατασκηνώσεων κ.ά.). Πέρα από το λειτουργικό, ποιμαντικό και κοινωνικό έργο, εκπροσωπεί την Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος σε Συνοδικές Επιτροπές και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφορικά με τα αρχαία μνημεία της μητροπολιτικής περιφέρειας.

Σπουδές:

Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποπεράτωσε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο τμήμα Scienze Ecclesiastiche Orientali του Pontificio Istituto Orientale (Ρώμη) με κατεύθυνση τη Λειτουργική (Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό δίπλωμα).

Διετέλεσε μεταδιδακτορικός Summer Fellow στο Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies (Harvard University, Washington DC) με θέμα «Η βυζαντινή λειτουργική παράδοση στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου: κυπριακά χειρόγραφα ευχολόγια».

Μέλος: “Societas Orientalium Liturgiarum”, «Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν», «Σύνδεσμος Θεολόγων Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.».

Αντικείμενο Έρευνας: