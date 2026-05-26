Η ΙΚΕΑ στηρίζει τον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), συμβάλλοντας στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών φιλοξενίας

Ο ΣΠΑΒΟ αποτελεί έναν σημαντικό μη κυβερνητικό οργανισμό που παρέχει προστασία, στήριξη και φιλοξενία σε συνανθρώπους μας θύματα ενδοοικογενειακής βίας και στα παιδιά τους.

Στο πλευρό αυτών των γυναικών και των παιδιών που χρειάζονται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον βρίσκεται διαχρονικά και η ΙΚΕΑ, μέσα από συνεχείς δράσεις κοινωνικής προσφοράς με ουσιαστική συμβολή.

Τον Απρίλιο, η ΙΚΕΑ ολοκλήρωσε την πλήρη ανακαίνιση της κουζίνας στο Χώρο Φιλοξενίας του Συνδέσμου στην Πάφο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ζεστό χώρο για όλα τα φιλοξενούμενα άτομα.

Με σεβασμό στο έργο του οργανισμού και με γνώμονα τη σημασία που έχει το σπίτι ως χώρος φροντίδας και ασφάλειας, η ΙΚΕΑ ανέλαβε τη δημιουργία μιας νέας κουζίνας που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ανθρώπων που διαμένουν εκεί, εξασφαλίζοντάς τους μια καλύτερη καθημερινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της ΙΚΕΑ να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στηρίζοντας οργανισμούς που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο. Για την ΙΚΕΑ, η δημιουργία όμορφων και λειτουργικών χώρων δεν αφορά μόνο την αισθητική αλλά και την αίσθηση άνεσης, ασφάλειας και θαλπωρής, που κάθε άνθρωπος αξίζει να βιώνει στη ζωή του.

