Σε εσωκομματική ψηφοφορία προκάλεσε τον Κιλιτσντάρογλου ο Οζέλ

Με συγκέντρωση στη Σμύρνη απάντησε ο μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ στην απόφαση περί «απόλυτης ακυρότητας» του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), απευθύνοντας παράλληλα δημόσια πρόκληση προς τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για εσωκομματική ψηφοφορία από τη βάση του κόμματος και επικρίνοντας τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η συγκέντρωση είχε αρχικά προγραμματιστεί στην Πλατεία Δημοκρατίας, ωστόσο η Νομαρχία της Σμύρνης δεν έδωσε άδεια, με αποτέλεσμα να σημειωθεί ένταση και αστυνομική επέμβαση με ΤΟΜΑ και νερό υπό πίεση. Ο Οζέλ περπάτησε τελικά μαζί με χιλιάδες υποστηρικτές προς την Πλατεία Γκιουντογντού, όπου πραγματοποιήθηκε η ομιλία.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν ότι επιχειρεί να ελέγξει το κόμμα μέσω της Δικαιοσύνης και υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχουν «δύο CHP»: το «διορισμένο» στα κεντρικά γραφεία και το «εκλεγμένο» στις πλατείες.

Απευθυνόμενος στον Κιλιτσντάρογλου, πρότεινε να στηθούν κάλπες για τα περίπου δύο εκατομμύρια μέλη του κόμματος ώστε να εκλέξουν απευθείας τον πρόεδρο του CHP.

«Αν χάσω, όχι μόνο θα σηκώσω το χέρι του νικητή, θα του φιλήσω και το χέρι», δήλωσε.

Ο Οζέλ κάλεσε επίσης σε γρήγορη διεξαγωγή συνεδρίου και τόνισε ότι δεν θα συμμετάσχει «σε καμία συμφωνία που θα σταματήσει την πορεία του CHP προς την εξουσία».

Κλείνοντας την ομιλία του, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ερντογάν λέγοντας: «Σε προκαλώ Ερντογάν. Εμείς θα κερδίσουμε. Ο λαός θα κερδίσει».

ΚΥΠΕ

