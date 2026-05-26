Απαντά ο Χριστόφορος Τορναρίτης για το «Σήκω Πάνω» μετά τα εσωτερικά πυρά

Απάντηση στα δημοσιεύματα γύρω από το «Σήκω Πάνω» έδωσε ο Χριστόφορος Τορναρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι το κίνημα «υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει».

Όπως αναφέρει, παραμένει ιδρυτής του κινήματος και το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές με υποψηφίους και άλλους πολίτες, ενώ προανήγγειλε αναδιοργάνωση και εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «όλα βαίνουν καλώς» και ότι δεν υπάρχει «καμία απολύτως αντιπαράθεση», προσθέτοντας πως σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα και πως το κίνημα προχωρά «με σοβαρότητα και υπευθυνότητα».