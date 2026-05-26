Ποια «χωρικά ύδατα» απειλεί ο Αλέξης Τσίπρας και πώς αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας ξαναμπαίνει από σήμερα και επισήμως στο πολιτικό παιχνίδι- αν είχε φύγει ποτέ. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος επαναπροσδιορίζει στρατηγικές και στοχεύσεις όχι μόνο στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά στο ευρύτερο πολιτικό τόξο.

Μια πρώτη ανάγνωση της κίνησης Τσίπρα θα ήταν ότι οι μεγάλοι χαμένοι ή τουλάχιστον προβληματισμένοι θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο και το ΠΑΣΟΚ αρκετά, καθώς η πρώτη δεξαμενή των εν δυνάμει ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στα δικά τους «χωρικά ύδατα».

Άλλωστε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν φιλοδοξεί απλώς να μπει στον «χάρτη» της διεκδικητών της δεύτερης θέσης, αλλά να ξανανοίξει το παιχνίδι της ηγεμονίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από τρία χρόνια εσωστρέφειας, συγκρούσεων και αποχωρήσεων έχει να διαχειριστεί ίσως την πιο δύσκολη εξίσωση. Να παραμείνει ενεργό κόμμα, με το βλέμμα στον Αλέξη Τσίπρα, με μεγάλο αριθμό στελεχών να ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το νέο εγχείρημα Τσίπρας και άλλους να επιμένουν ότι το κόμμα θα παραμείνει ενεργό. Αυτό το σκηνικό βέβαια κάνει αμφίβολο ακόμα και το στοίχημα της εισόδου στη Βουλή. Και αυτό είναι σοβαρό πλήγμα για ένα κόμμα που πριν από 7 χρόνια κυβερνούσε.

Για το ΠΑΣΟΚ από την άλλη το βασικό αγκάθι είναι ότι μετά από δύο χρόνια έρχεται κάποιος, με μεγάλες πιθανότητες να το πετύχει να αμφισβητήσει τον κυρίαρχο ρόλο στην αντιπολίτευση Αν το κόμμα Τσίπρα αποκτήσει δημοσκοπική δυναμική, αν προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, τότε η κατάσταση στη Χαριλάου Τρικούπη θα μεταβληθεί με βεβαιότητα.

Είναι σίγουρο ότι από την ανακοίνωση του νέου κόμματος και μετά οι επιθέσεις από το ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό θα πυκνώσουν θυμίζοντας στους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς τον επιθετικό λόγο του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη περίοδο της προεδρίας του στον ΣΥΡΙΖΑ.

Τι σημαίνει για ΝΔ, «δεξιότερα» και Καρυστιανού

Για το κυβερνητικό στρατόπεδο τα πράγματα είναι πιο ομαλά και υπό μία ανάγνωση και θετικά από την ανακοίνωση του νέου κόμματος, καθώς περαιτέρω κατακερματισμός της αντιπολίτευσης λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης.

Μάλιστα έχει διατυπωθεί από κυβερνητικά στελέχη η άποψη ότι προτιμούν ως κύριο αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα καθώς πιστεύουν ότι η ρητορική εναντίον του συσπειρώνει τη βάση της ΝΔ. Από την άλλη επειδή βρισκόμαστε στην αρχή του εγχειρήματος Τσίπρα στην περίπτωση που καταφέρει να μετατρέψει την επιστροφή του από προσωπικό comeback σε πολιτικό ρεύμα, τότε η κυβέρνηση θα βρεθεί μπροστά σε έναν αντίπαλο πιο αναγνωρίσιμο, πιο επιθετικό και σαφώς πιο επικίνδυνο από όσο είναι σήμερα η διάσπαρτη αντιπολίτευση.

Στον χώρο δεξιά της ΝΔ οι σχηματισμοί βρίσκονται σε αναμονή της κίνησης Τσίπρας και ουσιαστικά θέλουν να μετρήσουν αν αυτοί η πολιτική κίνηση τους αφορά, με την έννοια της απώλειας εκλογικής απήχησης. Τα κόμματα Βελόπουλου, Λατινοπούλου και Νίκη είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν το κόμμα Τσίπρα με αιχμή θέματα που θεωρούν ότι αγγίζουν το κοινό τους, όπως είναι το Μακεδονικό ή ο γάμος των ομοφύλων.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Μαρία Καρυστιανού θεωρεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι κύριος αντίπαλος της και η απάντηση είναι μάλλον θετική, καθώς οι δύο νέοι πολιτικοί σχηματισμοί εμφανίζονται ως οι κύριοι διεκδικητές της δεύτερης θέσης.

Η Μαρία Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα, καθώς ποτέ δεν έχει κυβερνήσει, ενώ στο επιτελείο της πολλοί θεωρούν ότι βρίσκονται πολιτικά σε απόσταση, καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται κυρίως στο χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ενώ η Μαρία Καρυστιανού έχει ευρύτερο φάσμα στο ακροατήριο της.

