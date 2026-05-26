Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ξεκαθαρίζουν ότι δεν έγινε δεύτερη εξέταση στα θετικά δείγματα της Πάχνας

Διευκρινίσεις για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην κοινότητα Πάχνας και τις πληροφορίες που διακινούνται γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή μικρών μηρυκαστικών δίνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες κάνουν λόγο για ανακριβείς αναφορές και περιστατικά έντασης που δυσχεραίνουν τη διαχείριση της κατάστασης.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι, με βάση τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι σήμερα στην περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη την ασφαλή διαχείριση της διαδικασίας από το προσωπικό της Υπηρεσίας, δεν είχε προγραμματιστεί θανάτωση των ζώων της συγκεκριμένης μολυσμένης εκτροφής.

Τονίζουν ακόμη ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη επικοινωνία από μέλος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προς τον υπεύθυνο της εκτροφής σχετικά με τον τρόπο που θα προχωρούσε η θανάτωση των ζώων ή για ενδεχόμενη απώλεια αποζημίωσης.

Αναφορικά με τις πληροφορίες περί δεύτερης δειγματοληψίας και αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι σε καμία περίπτωση μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε διαδικασία δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης σε δείγματα που αρχικά εντοπίστηκαν θετικά στον ιό. Όπως σημειώνουν, για λόγους ισονομίας και χρηστής διοίκησης, η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα αρνητικά αποτελέσματα που αναφέρονται δημόσια αφορούν άλλες εκτροφές της περιοχής, από τις οποίες λήφθηκαν δείγματα στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης και όχι τη συγκεκριμένη μολυσμένη μονάδα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκφράζουν παράλληλα ανησυχία για τα περιστατικά έντασης που σημειώνονται στην κοινότητα και για τη διακίνηση πληροφοριών που, όπως αναφέρουν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δυσχεραίνουν το έργο του προσωπικού στο πεδίο.

Την ίδια ώρα καταδικάζουν τη συμπεριφορά που εκδηλώνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα απέναντι σε λειτουργούς της Υπηρεσίας, καλώντας σε σεβασμό προς το προσωπικό που εργάζεται υπό δύσκολες συνθήκες.

Καταληκτικά, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επαναλαμβάνουν ότι ενεργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της υγείας και ευημερίας των ζώων, καθώς και της ασφάλειας των ζωοκομικών προϊόντων, απευθύνοντας έκκληση προς τους κτηνοτρόφους για ψυχραιμία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.