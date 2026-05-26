ΕΟΑ Λεμεσού: Η ασφάλεια οικοδομών ευθύνη ιδιοκτητών

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την ευθύνη συνεχούς επιθεώρησης ή πιστοποίησης της κατάστασης κάθε ιδιωτικής οικοδομής, ούτε υποκαθιστούν την υποχρέωση των ιδιοκτητών να μεριμνούν για την ασφαλή κατάσταση των υποστατικών τους, αναφέρει ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Σε ανακοίνωση του, με αφορμή το δημόσιο διάλογο που αναπτύχθηκε, τις τελευταίες μέρες, σε σχέση με τις επικίνδυνες οικοδομές και την εύλογη ανησυχία που έχει προκληθεί στην κοινωνία, ο ΕΟΑ Λεμεσού επαναλάβει, σε ανακοίνωση του, ότι «η ευθύνη για την ασφάλεια, τη συντήρηση και τη στατική επάρκεια κάθε οικοδομής ανήκει πρωτίστως και αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες της και, όπου εφαρμόζεται, στις διαχειριστικές επιτροπές κοινόκτητων οικοδομών».

«Η παρακολούθηση της κατάστασης μιας οικοδομής και η έγκαιρη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για επιθεώρηση, συντήρηση, επισκευή, αποκατάσταση φθορών και άρση οποιασδήποτε επικινδυνότητας, δεν αποτελεί θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία και συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας», συμπληρώνει.

Παράλληλα διευκρινίζει ότι «ο ρόλος του ΕΟΑ είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται από την νομοθεσία» και τονίζει πως «ο Οργανισμός δεν έχει την ευθύνη συνεχούς επιθεώρησης ή πιστοποίησης της κατάστασης κάθε ιδιωτικής οικοδομής, ούτε υποκαθιστά την υποχρέωση των ιδιοκτητών να μεριμνούν για την ασφαλή κατάσταση των υποστατικών τους».

Καλεί, επίσης, όλους τους ιδιοκτήτες και τις διαχειριστικές επιτροπές, χωρίς καθυστέρηση, να προβαίνουν στη διενέργεια ελέγχων από αρμόδιους και κατάλληλα προσοντούχους επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο σχετικό Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ, καθώς και, όπου απαιτείται, από εταιρείες εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται επικινδυνότητα, προσθέτει, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να λαμβάνουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για άρση του κινδύνου και προστασία των ενοίκων, των χρηστών και των διερχομένων, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητές του με υπευθυνότητα και αυστηρότητα, προχωρώντας, όπου αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία, στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ