Eπείγον ζήτημα για χώρες της ΕΕ η αύξηση του αριθμού των κορμοράνων

Επείγον ζήτημα καθίσταται για πολλές χώρες της ΕΕ η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των κορμοράνων και ζητούν λήψη μέτρων για εξόντωσή τους.

Ο αριθμός των μεγάλων κορμοράνων έχει εκτοξευθεί στην Ευρώπη από τότε που το πουλί έγινε προστατευόμενο είδος το 1979, προς μεγάλη ενόχληση των ψαράδων σε χώρες όπου θεωρείται εχθρός.

«Η ετήσια κατανάλωση ψαριών ενός ενήλικου μεγάλου κορμοράνου εκτιμάται σε περίπου 180 κιλά, ενώ η μέση κατανάλωση ψαριών ανά πολίτη της ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 23 κιλά», αναφέρουν Τσεχία, Σουηδία και άλλα επτά κράτη μέλη της ΕΕ σε σημείωμα για να καταδείξουν «το επείγον της κατάστασης».

Το ζήτημα τέθηκε στην ημερήσια διάταξη συνάντησης των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Τρίτη, όπου οι χώρες ζήτησαν να διατηρηθεί ο πληθυσμός του πουλιού σε «οικολογικά και οικονομικά αποδεκτό επίπεδο».

Στην πράξη, αυτό θα συνεπαγόταν τη μείωση του προστατευόμενου καθεστώτος του για να επιτραπεί περισσότερο κυνήγι, μια κίνηση στην οποία αντιτίθενται οι οικολόγοι, οι οποίοι λένε ότι δεν θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

«Δεν μπορούμε να θεωρούμε τη φύση σαν να ανήκει μόνο στους ανθρώπους και να αντιμετωπίζουμε τους ιθαγενείς θηρευτές ως ενόχληση», δήλωσε η Marion Bessol της BirdLife International.

«Οι κορμοράνοι έχουν το ίδιο δικαίωμα να τρώνε ψάρια όσο κι εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Το πουλί είχε σχεδόν εξαφανιστεί στην Ευρώπη καθώς πολλές αποικίες του είχαν καταστραφεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το είδος αριθμούσε μόνο μερικές χιλιάδες ζευγάρια αναπαραγωγής στην κύρια περιοχή αναπαραγωγής που περιλαμβάνει την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και την Πολωνία.

Οι αριθμοί ανέκαμψαν αφότου το πουλί έλαβε καθεστώς προστασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έως και δύο εκατομμύρια μεγάλοι κορμοράνοι στην Ευρώπη.

«Ο μεγάλος κορμοράνος προκαλεί πολλά προβλήματα στη Βαλτική Θάλασσα», δήλωσε η Φινλανδή Υπουργός Γεωργίας Sari Essayah σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Οι υποστηρικτές της θανάτωσης θα πρέπει να πείσουν την πλειοψηφία των κρατών της ΕΕ για να προχωρήσει το σχέδιό τους.

Μια πρόσφατη παρόμοια κίνηση κατά του λύκου αποδείχθηκε επιτυχής, με αποτέλεσμα πέρυσι να μειωθεί το καθεστώς προστασίας του.

