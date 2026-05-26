Ο Πρόεδρος της ρωσικής Βουλής απειλεί το Κίεβο με όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Πρόεδρος της ρωσικής Βουλής Βιτσισλάβ Βολόντιν απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχθούν επίθεση.

«Όλα αυτά θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν να χρησιμοποιήσουμε ένα όπλο που δεν αφήνει κανένα ίχνος πίσω του», είπε ο Βολόντιν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα η Κρατική Δούμα (η κάτω βουλή). Ο ίδιος προειδοποίησε να μην αφήσουν την κατάσταση να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Αφορμή για τη νέα αυτή απειλή υπήρξε η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε φοιτητική εστία στην πόλη Σταρομπίλσκ στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουγκάνσκ. Οι αρχές κατοχής ανακοίνωσαν ότι 21 άμαχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση την περασμένη εβδομάδα. Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι στόχος της επίθεσης ήταν μια ρωσική στρατιωτική μονάδα χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή για αντίποινα και την Κυριακή ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε τους νέους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς τύπου «Ορέσνικ» σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, επλήγη ιδιαίτερα σοβαρά.

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επανέλαβε ότι πρόκειται για αντίποινα για τον θάνατο αμάχων στο Σταρομπίλσκ, αναμένονται νέες επιθέσεις στο Κίεβο.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ενημέρωσε επίσης τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για πιθανές επιθέσεις, σύμφωνα με την ρωσική ανακοίνωση για τη συνομιλία των δύο ανδρών.

ΚΥΠΕ